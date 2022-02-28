Українські кібервійська поклали сайт ФСБ

Після того, як ФСБ почало розсилати фішинг від імені СБУ Українські кібервійська звернули на нього "особливу увагу". Не пройшло й пів години, як сайт ФСБ приєднався до інших "втомлених" російських ресурсів.

Про це також повідомив у своєму телеграм каналі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Сайт ФСБ впав,

– лаконічно прокоментував він.



Українські кібервоїни відправили сайт ФСБ на відпочинок / Фото FEDOROV

Раніше ФСБ вдалася до розсилки фішингових листів нібито від СБУ. Там пропонували до першого березня ознайомитися з планом евакуації, а також надати інформацію про чисельність персоналу та інші дані, заповнивши форму.

Якщо ви отримали такий лист, ні в якому разі не переходьте за посиланнями та не заповнюйте жодних форм. Отримані окупаційними військами дані про скупчення людей можуть використати для завдання ударів по мирному населенню. Крім того, самі посилання можуть містити шкідливі програми для викрадення ваших особистих даних.

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