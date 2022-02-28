Про це також повідомив у своєму телеграм каналі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Сайт ФСБ впав,
– лаконічно прокоментував він.

ФСЬ
Українські кібервоїни відправили сайт ФСБ на відпочинок / Фото FEDOROV

Раніше ФСБ вдалася до розсилки фішингових листів нібито від СБУ. Там пропонували до першого березня ознайомитися з планом евакуації, а також надати інформацію про чисельність персоналу та інші дані, заповнивши форму.

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