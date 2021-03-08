Українські інженери тестують бойову амфібію "Storm", яка зможе занурюватися під воду

Заснована групою українських інженерів компанія Highland System представила на виставці зброї IDEX-2021 в Абу-Дабі спільну розробку з компанією STREIT Group з ОАЕ – експериментальну десантну бронемашину "Storm". Це універсальна шестимісна амфібія вагою 8000 кілограмів і потужністю 2500 кінських сил.

На відміну від інших подібних розробок на Storm встановлена електрична силова установка, здатна забезпечити роботу від 18 до 36 годин у гібридному режимі, або працювати виключно від батареї від 1,5 до 3,5 годин в залежності від швидкості.

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Характеристики Storm

На суші машина здатна розганятися до 140, а у воді – до 30 кілометрів на годину, що у два-три рази швидше, ніж у більших за розміром аналогів. Зараз інженери відпрацьовують подолання нею хвиль до 1,5 метра.



Машина-амфібія Storm здатна пересуватися як сушею, так і водою / Фото Highland System

Володіючи півметровим дорожнім просвітом і міцними гумовими гусеницями, Storm може долати півтораметрові ступені та перетинати рови шириною до 2 метрів. Модульна конструкція гусениць дозволяє в разі пошкодження замінювати їх частинами, що здешевлює процес ремонту на 70 відсотків.



Корпус надійно захищений від куль та мін / Фото Highland System

Машину можна також переоснастити, перетворивши в дистанційно керований і навіть в повністю автономний безпілотник.

Анонсована амфібія "Storm" поки що перебуває на стадії прототипу. Зараз його випробовують у зануреннях під воду, тестують колісну версію, а також випробовують інтеграцію бойових модулів.

Концепти амфібії "Storm" / Фото Highland System

Компанія не виключає перехід до серійного виробництва.