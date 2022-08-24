Судячи з опису, Kronos – це дизель-електричний підводний човен. Своїм футуристичним дизайном він нагадує морського ската.

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Характеристики Kronos

Розміри субмарини (ширина, довжина, висота) 7,4х9х2 метра.

Вона розрахована на перевезення до 3 тонн корисного вантажу в надводному положенні. Разом із ним її маса становить 10 тонн.

На борту Kronos може розміститися 11 людей, включаючи кермувальника.

Працюючи від дизельної установки робочий ресурс становить 36 годин.

Максимальна надводна швидкість – 80 кілометрів за годину, а під водою – 50.

Акумулятор повністю заряджається за півтори години.

При роботі від електродвигуна максимальна швидкість над водою 30 кілометрів за годину.



Субмарина Kronos від компанії Highland Systems / Фото Highland Systems



​Субмарина Kronos від компанії Highland Systems / Фото Highland Systems



​Субмарина Kronos від компанії Highland Systems / Фото Highland Systems

Максимальна глибина занурення – 250 метрів.

Потужність електродвигуна – 1200 кінських сил.

Субмарина оснащена адаптивним освітленням, автоматизованою системою життєзабезпечення та системою кондиціювання. Заправка повітрям займає 1,5 години.

При транспортуванні крила апарату складаються доверху.



Субмарина Kronos всередині / Фото Highland Systems

За задумом творців, скоро новітнім транспортом зможуть скористатися комерційні структури, ВМС та служби порятунку. Чи будуть вони продаватися приватним особам, що мають достатні кошти для придбання, неясно.



Схема субмарини Kronos від компанії Highland Systems / Фото Highland Systems

Субмарина Kronos від компанії Highland Systems / Фото Highland Systems



​Субмарина Kronos від компанії Highland Systems / Фото Highland Systems



​Субмарина Kronos від компанії Highland Systems / Фото Highland Systems



​Субмарина Kronos від компанії Highland Systems / Фото Highland Systems ​Субмарина Kronos від компанії Highland Systems / Фото Highland Systems



​Субмарина Kronos від компанії Highland Systems / Фото Highland Systems

Highland Systems базується в ОАЕ та Великій Британії, створюючи з нуля бойові колісні та машини-амфібії для військових і охоронних цілей. Вона позиціонує себе як компанія, що займається науковими дослідженнями, розробками та управлінням проєктами, і спеціалізується на розробці й впровадженні найсучасніших технологій. У команді – інженери та представники оборонних професій, які спеціалізуються на виробництві бронетехніки, підводних човнів і гелікоптерів.