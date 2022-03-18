Українські художники випустили серію NFT-ілюстрацій зі сценами смерті Путіна

Ілюстратори України й Білорусі завантажили на платформу OpenSea – торговий майданчик для NFT – серію карикатур на російського президента Путіна. Вони зображують різні варіації його смерті й не тільки.

Так, в уяві авторів цей довгоочікуваний для всього світу момент наступає внаслідок кілка в серце, удушення пакетом АТБ, вибуху динаміту в роті, повішення, електричного стільця та інших причин. Є тут і малюнки, не пов'язані зі смертю.

Цікаво Платформа для збору коштів від підписників Patreon відмовилася йти з Росії: які аргументи

NFT-путін

Колекція називається Putin Huilo Art.

Загалом вона налічує 18 карикатур.

Як пише джерело, малюнки створені для пожертвувань та підтримки України та її народу, тому усі кошти від продажів NFT будуть спрямовані на підтримку ЗСУ, лікування поранених та гуманітарну допомогу потерпілим від війни українцям.

‎Будь ласка, зробіть пожертву, придбавши будь-який NFT. Поставте собі на аватар, щоб розповісти всьому світу, який кінець чекає диктатора.‎ [...] ‎Ми звертаємося до всіх і просимо підтримки розсудливих людей по всьому світу.‎ ‎Разом ми переможемо!‎

– пишуть автори на своїй сторінці.

Колекція карикатур Putin Huilo Art / Фото Putin Huilo Art

17 березня у своєму твітері команда відзвітувала про збір 5800 доларів. Ось, що вони написали:

"Вже зараз є 56 власників Putin Huilo NFT. Ми зібрали понад 5800 доларів. Ви всі неймовірні! Дякуємо, що продовжуєте підтримувати нас та поширювати наш проєкт!"

Сьогодні, ймовірно, зібрана сума виросла, адже зараз на сайті вказано вже 113 покупців. Найдорожчий токен, згідно з OpenSea, був проданий за 100 доларів.

Переглянути всю колекцію можна за посиланням.