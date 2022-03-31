Українські хакери вивели з ладу п'ять білоруських сайтів: завдано непоправної шкоди

Українські кібервоїни Bandera Hackers, які, судячи з усього, організувалися наприкінці березня 2022 року, вже встигли показати перші результати: хактивісти зламали п'ять важливих білоруських сайтів.

Наразі зламані сайти не працюють. Крім того, на одному з них розмістили повідомлення з закликами проти війни в Україні.

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Що відомо

Серед цілей Bandera Hackers такі:

Національний Центр маркетингу та кон'юнктури цін (НЦМКЦ).

Засвідчувальний центр НЦМКЦ,

Держзакупівлі,

Icetrade,

Портал інформаційної підтримки експорту,

Також внутрішні ресурси держзакупівель і торгів.

Як повідомляють самі хакери у своєму твітері, вони знищили 50 терабайтів інформації. "Зникли" також і бекапи, які дозволили б відновити дані. Це означає, що видалену інформацію втрачено назавжди.

"Зламали ncmps.by, ca.ncmps.by, goszakupki.by, icetrade.by, export.by. "Денацифікували" бази держзакупівель, ПЗ, файли ЕЦП, документи (50 терабайтів інформації). Бекапи зникли, мережа розвалилася. Кожен ракетний обстріл українських міст відкочує Білорусь у століття паперової пошти."

Телеграм-канал білоруських новин "МотолькоПомоги" також повідомляє, що хакерам вдалося отримати доступ до банківських рахунків, телефонів, посад, адрес, електронних підписів, сканам документів і ПЗ.