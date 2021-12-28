У своєму інстаграмі команда наголосила, що натхненням для них стала місцева промислова та архітектурна спадщина – літаки Антонова, київські будівлі Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, відомого як "НЛО" та готелю "Салют" і Державне космічне агентство України. Це концептуальний проєкт, спрямований на дослідження та експерименти.

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Що відомо

Джерелом нашого натхнення став могутній АН-225, названий його творцями "Мрія", що означає "Те, що створене уявою, фантазією". Він є об’єктом захоплення для дітей та дорослих в усьому світі протягом останніх кількох десятиліть. Нашим прагненням стало творіння дещо близького до його значущості та унікальності, насамперед за своїм візуальним ефектом,

– пишуть творці.

Концепт електромобіля KRAЇNA / Фото KRAЇNA

Яких-небудь гіпотетичних технічних характеристик немає. Команда наголошує, що це лише концепт. Ніяких конкретних планів та домовленостей про виробництво не укладали.

Над концептом працювали п'ятеро дизайнерів:

Максим Шкiндер, який є автором ідеї та дизайнером. Наразі працює старшим дизайнером суперкарів у компанії McLaren.

Антон Нiколаєв – дизайнер.

Володимир Панченко – моделювання та візуалізація. Працює у компанії Bugatti-Rimac.

Вiталiй Енес – візуалізація.

Сергiй Воронов – Web-розробка.

В останні кілька років ми бачили приклади спроб створення українського авто групами ентузіастів і небайдужих автомобілістів. Я завжди вважав, що ці проєкт були орієнтиром нових проб і експериментів, поки одна з них не вдасться. Ми об'єднали зусилля з іншими талановитими фахівцями з України, які працюють за кордоном в автомобільних і IT-компаніях, щоб показати, на що здатний колективний розум,

– коментує концепткар Максим Шкіндер.

Концепт електромобіля KRAЇNA / Фото KRAЇNA

До речі, нещодавно стало відомо, що легендарні мотоцикли "Дніпро" відродять у вигляді електробайків. Про це ми розповідали у листопаді в окремому матеріалі. Займеться цим українська компанія Delfast Bikes, котра займається випуском електричних мотоциклів. Нещодавно вона отримала права на торгову марку "Дніпро", під якою свого часу випускалася серія важких дорожніх мотоциклів з боковим причепом виробництва Київського мотоциклетного заводу.