Фонд у розмірі 100 мільйонів доларів був уперше представлений ще у травні й вже доступний на багатьох ринках в усьому світі. Запуск в Україні став черговим кроком на шляху реалізації довгострокового плану монетизації для Shorts.

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Як все працює

Щоб взяти участь у програмі YouTube Shorts Fund, автори повинні відповідати наступним критеріям:

За останні 180 днів на каналі має бути завантажене хоча б одне коротке відео, яке відповідає вимогам.

Канали повинні відповідати Правилам спільноти YouTube, правилам щодо авторського права та правилам щодо монетизації.

Канали, що завантажують відео з водяними знаками або логотипами сторонніх соціальних мереж, неоригінальні відео (наприклад, невідредаговані кліпи з фільмів або телешоу) або відео, які повторно завантажені з каналів інших авторів, не будуть допущені.

Для участі в програмі не обов'язково, щоб канали зараз брали участь у програмі монетизації на YouTube.

Автори повинні бути старші за вік повноліття у своїй країні/регіоні.

У рамках програми YouTube Shorts Fund відповідні вимогам канали можуть заробляти від 100 до 10000 доларів щомісяця, суми бонусних виплат коригуються залежно від загальної ефективності каналу та місцезнаходження аудиторії. YouTube планує розширити програму ще на більшу кількість країн у найближчі місяці.

YouTube Shorts Fund – це ще один спосіб, за допомогою якого автори та артисти можуть монетизувати свій контент на YouTube – від реклами до платних цифрових продуктів , мерчандайзингу, брендованого контенту тощо.

Ми заклали основу для цієї сучасної індустрії заробітку на контенті незалежними авторами понад 14 років тому, коли запустили партнерську програму YouTube – першу бізнес-модель, коли компанія ділиться більшою частиною доходів, одержаних на платформі, з авторами,

– сказав Роберт Кінкл, комерційний директор YouTube.

Усього за останні три роки YouTube виплатив авторам, артистам та медіакомпанія понад 30 мільярдів доларів.