Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі закликав українське та світове ІТ-ком'юніті підтримати флешмоб та поширити його. Також міністр поділився першими результатами на скриншотах, де видно низку сервісів та запроваджені зміни.

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Країна, яка обстрілює мирні міста, скоює воєнні злочини та ставить весь світ на поріг ядерної війни, не заслуговує називатися по-іншому,

– наголосив Михайло Федоров.



росія – країна-терорист, це потрібно запам'ятати / Скриншот з телеграм-каналу Михайла Федорова



Ініціатива вже працює / Скриншот з телеграм-каналу Михайла Федорова

росія – країна-терорист

Нагадаємо, що Державний департамент США поки не ухвалив рішення про визнання росії країною-спонсоркою тероризму. Водночас сенатори від обох партій закликали врешті це зробити.

Раніше Сенат одноголосно ухвалив резолюцію, що закликає Держдеп прийняти позитивне рішення у цьому питанні. За словами амбасадорки США Бріджит Брінк, Вашингтон продовжить робити все, щоб притягнути росію до відповідальності за її воєнні злочини.

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Якщо Держдеп США таки ухвалить резолюцію, то росія стане п'ятою державою у списку країн, що спонсорують тероризм. Наразі у ньому є Куба, Сирія, Північна Корея та Іран.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви, це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну