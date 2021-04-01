Серед численних фотографій різноманітних куточків Всесвіту ми вирішили відібрати чотири найкращих, на наш погляд, фотографії зроблених УОО.

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Найкрасивіші туманності у Всесвіті

Українська орбітальна обсерваторія зафіксувала визнані астрономами з усього світу, найкрасивіші туманності з тих, які досі відкривало людство.

Туманність Cotton Candy

Туманніясть Cotton Candy (Цукрова вата) вперше була зафіксована обсерваторією практично одразу ж після виведення на орбіту у 1991 році.



Туманність Cotton Candy / Фото УОО

Туманність Borscht

Зроблене у березні 1992 року фото загадкової туманності своїм виглядом нагадує українську національну страву Борщ, саме тому об'єкт і отримав таку назву. Фото туманності справді заворожує.



Туманність Borscht зафіксована Ультравеликою орбітальною обсерваторією / Фото УОО

Туманність Bubble

Наступна туманність була зафіксована у 2001 році. Космічний об'єкт отримав назву "Бульбашка", а розташований він у сузір'ї Бобра і заворожує своєю красою не менше ніж попередня туманність.



Туманність Bubble / Фото УОО

Фото Сонця

Однак, Ультравелика орбітальна обсерваторія фотографує не лишевіддалені туманності. Встановлений на борту станції інструмент FOOL (Focal Orbital Open Lens фокусна орбітальна відкрита лінза) нещодавно зафіксувала одну з найдетальніших фотографій нашої зірки – Сонця.

Додамо, що Ультравелика орбітальна обсерваторія зробила чималий внесок у дослідженні космосу протягом 30 років існування і досі продовжуєвідкривати нові структури. Завдяки їй було зроблено десятки важливих відкриттів, які допомогли підтвердити уявлення вчених про будову та процеси, які відбуваються у різноманітних космічних об'єктах.

Матеріал підготовлений спеціально до "Першого квітня". Усі наведені факти є повністю вигаданими, а автори фото насолодилися різного роду малиновими напоями готуючи цю новинку.