Старший, ніж Стоунхендж: на розкопках кургану українські археологи знайшли древній кромлех

У Дніпропетровській області понад місяць тривають археологічні розкопки. У внутрішній частині кургану виявили людські поховання, фрагменти кераміки і кам'яний кромлех епохи енеоліту.

Знахідку зробили поруч із селом Новоолександрівка Дніпропетровської області. За словами вчених, виявлений кромлех на кілька сотень років старший знаменитого британського Стоунхенджа.

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Деталі розкопок

Як повідомляється на фейсбук-сторінці Дніпропетровської археологічної експедиції, споруду звели приблизно 5,5 тисячі років тому.

Вона має розміри 120 на 80 метрів і представляє собою кам'яні плити, розташовані по колу, з усіченим конусом нагорі.

За словами вчених, кромлех не мав ніяких ритуальних значень. Він лише утримував землю кургану, щоб та не розповзалась.

Що таке кромлех Це споруди з вертикально поставлених каменів, які частково перебувають під землею і своїм розташуванням утворюють одне або кілька кіл. Такі структури, як правило, належать до пізнього неоліту або ранньої бронзової доби. Іноді в центрі розташовувався ще якийсь об'єкт. Це могли бути дольмени, менгіри, каїрни чи інше.

Кромлех / Фото видання "Інформатор"

Ці камені дуже схильні до вивітрювання. Вони виходили на берег Дніпра. Там була скеляста місцевість, починаючи від Монастирського острова і далі вниз за течією. Вони шукали тріщину, вбивали в неї дерев'яний кілок і поливали водою. Коли дерево розбухало від вологи, тріщина збільшувалася. І так вони раз за разом повторювали цю процедуру. І нарешты вони сколювали цей шматок каменю. Тому вони різної форми,

– розповів виданню "Інформатор" начальник археологічної експедиції.

Там же фахівці знайшли поховання і уламки кераміки епохи енеоліту. Вони нагадують знахідки Трипільської культури.

Уламки кераміки, знайденої на розкомках / Фото видання "Інформатор"

Археологи припустили, що ці народи могли контактувати одне з одним. Однак представники Трипільської культури були хліборобами, жили в лісах і вели осілий спосіб життя, а будівельники виявленого кромлеха — степовими скотарями-кочівниками. Тому на місці розкопок не знайшли цінних артефактів: їх не залишали на одному місці, а скрізь перевозили з собою.

Археологи вже знайшли 20 людських поховань, деякі могили були груповими. Найперше поховання відноситься до енеоліту. Молодші – до середнього бронзового віку.

Поховання / Фото видання "Інформатор"

Вік знахідки

Коли саме звели кромлех, точно сказати поки не можна, вивчення триває.

Один з найвідоміших кромлехів у світі – Стоунхендж. Ця мегалітична споруда розташована в англійському графстві Вілтшир, в 130 кілометрах на північний захід від Лондона. На думку Дніпропетровської археологічної експедиції, знайдений ними кромлех старший: якщо найбільш ранні поховання Стоунхенджа мають вік в 3,2 тисячі років до нашої ери, а пізні — близько 1,1 тисячі років до нашої ери, то найстаріші могили в Новоолександрівці датують 3,5 тисячі років до нашої ери.

Дмитро Тесленко, керівник експедиції, розповідає, що приблизно через десять днів дослідники доберуться до найдавніших поховань, які знаходяться всередині кам'яного кільця. Знахідки відправлять на вивчення до Німеччини та Києва.

Після розкопок, ймовірно, конструкцію відреставрують, законсервують і відкриють для відвідувачів.