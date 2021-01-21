На посаду Президента групи Bosch у регіоні, до якого входить Україна, призначили Штеффена Хоффманна. До нашого регіону також входять Росія, Білорусь, Монголія та ще низка країн.

Доктор Штеффен Хоффманн зайняв посаду Президента Bosch в цьому регіоні 19 січня. Про це 24 каналу повідомили у пресслужбі Bosch.

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Штеффен змінив на цій посаді Ханс'юргена Оверштольца, який очолював регіон із лютого 2016 року.

Що відомо про Штеффена Хоффманна

Хоффманн почав працювати в Bosch у 1992 році на посаді менеджера-стажиста. Із 1993 року Хоффман займав керівні посади в різних підрозділах і країнах, наприклад в Німеччині, Японії, Південній Африці та Великобританії.

У 2015 році його призначили Президентом Bosch Великобританія. За 6 років його роботи річний обіг компанії виріс на мільярд фунтів. Хоффманн створив команду, що спеціалізується на рішеннях для Інтернету речей (IoT).

Ми продовжимо курс на збереження лідируючих позицій в Україні та сусідніх країнах з точки зору технологічного лідерства, зростання продажів і локалізацію виробництва,

– заявив Хоффманн.