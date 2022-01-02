Українське підприємство "Південмаш" має давній контракт на виробництво "основної конструкції першого ступеня" для ракети компанії Northrop Grumman Antares. Цей двоступеневий носій середнього класу використовується для відправляння вантажів до Міжнародної космічної станції. Що ж, тепер стало відомо, що контракт із "Південмашем" був продовжений й підприємство виготовить щонайменше дві "конструкції першого ступеня".

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Старт ракети-носія Antares в місії Cygnus CRS NG-11 / Фото Northrop Grumman Corporation

Чому це гарні новини?

А важливо те тому, що контракт міг зірватися. Річ у тому, що вантажних космічних кораблів для доставляння речей до МКС явно не бракує: російські "Союзи" та "Прогреси", японській HTV (H-II Transfer Vehicle), американський Dragon компанії SpaceX. А якщо найближчим часом зійдуться зірки на небі, то до МКС відправиться навіть "боїнговський" CST-100 Starliner. Припускаємо, що саме через це контракт NASA та Northrop Grumman на постачання вантажів міг бути під питанням.

Ймовірно, були й інші причини: наприклад, питання у котроїсь зі сторін до конфігурації ракети-носія. Зокрема, про це й написано у повідомлення "Південмашу".

Слід зазначити, що ситуація тривалий час була невизначеною, оскільки майбутнє проєкту залежало від позиції NASA. Зараз очікування позаду, наш замовник визначився з конфігурацією ракети-носія, що дозволило укласти контракт,

– мовиться у повідомлення підприємства.

Редакція Техно 24 щиро вітає "Південмаш" з продовженням важливого контракту. Тепер підприємство виготовить щонайменше 4 "основні конструкції першого ступеня": баки для палива, баки високо тиску, клапана, системи подачі пального й живлення, різноманітні труби та інше. Слід зазначити, що двигуни "РД-181" для першого ступеня ракети-носія Antares постачає Росія.