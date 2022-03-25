Володимир Усов, співзасновник українського стартапу космічної галузі "Курс Орбітал" та колишній глава Українського космічного агентства, розповів SpaceNews, що за останні кілька днів на околицях Дніпра, де розташований великий центр космічної промисловості, відбулося збільшення кількості атак з боку російських військ.

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При цьому, за його словами, сьогодні російські авіаудари та артилерійський вогонь не націлені на ключові об'єкти космічного сектора країни.

Робота продовжується, не зважаючи на війну

За словами Усова, загалом Державне космічне агентство України та державні космічні компанії продовжують працювати. До яких входять:

виробник космічних апаратів та комплектуючих "Південмаш";

конструкторське бюро космічної техніки "Південне";

та Київський радіозавод.

Станом на сьогодні, ці підприємства забезпечують загалом 16 тисяч робочих місць.

У Дніпрі "Південмаш" та "Південне" поки що не бомбили і не піддавали ракетним обстрілам. Одна з можливих причин полягає в тому, що Росія планує захопити їх у рамках свого вторгнення, тому вони можуть мати намір зберегти ці об'єкти,

– сказав Усов.

Водночас він зазначив, що через атаки окупантів в Дніпровській області ці об'єкти не можуть працювати на повну потужність, і вони були змушені призупинити роботу над своїми проєктами. Але частка їхніх співробітників забезпечує продовження їхньої роботи.

Володимир Кравчук, керівник відділу комунікацій українського стартапу Promin Aerospace, повідомив, що українські космічні компанії як великі, так і малі знаходять способи продовжувати свою роботу, попри війну.

Всі ці компанії продовжили свою нормальну роботу. На початку війни деякі перейшли на віддалену роботу, але вони вже мали у цьому досвід пандемії. Більшість компаній також створили волонтерські програми,

– написав Кравчук.

Ще одне українське місто, яке стало мішенню Росії – Харків. Він також є місцем де зосереджений чималий кластер космічної промисловості.

Кеті Міллер, керівник відділу комунікацій британсько-українського розробника ракет-носіїв Skyrora, повідомила виданню SpaceNews, що вторгнення Росії в Україну не завадило роботі компанії. Крім персоналу, який працює в українському центрі досліджень та розробок у Дніпрі, основні бізнес-операції Skyrora, які включають "інжиніринг, виробництво та центральні дослідження та розробки, продовжуються в темпі на наших підприємствах у Великій Британії".

Нашим пріоритетом для нашої української команди, яка працює в одному з наших центрів досліджень та розробок виробничих технологій, є їхня безпека та благополуччя, і ми надаємо їм усю можливу підтримку,

– сказала вона.

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Майбутнє українського космічного сектору

Володимир Усов впевнений, що після закінчення війни в Україні космічна галузь країни ще більше зміцнить зв'язки з європейськими партнерами. Він зазначає, що космічний сектор України швидко зростав останніми роками, і після війни уряд повинен буде заохочувати розвиток приватного космічного бізнесу, щоби конкурувати з державними компаніями. Заявка України на вступ до ЄС також повинна посприяти найближчими роками розвитку космічного сектору, який стане ближчим до європейських партнерів.