Українська компанія UA Dynamics створила ударно-розвідувальний безпілотник Punisher

Збройні сили України тепер зможуть знищувати окупантів з новою силою. Пройшов випробування і готовий до застосування ударно-розвідувальний безпілотний комплекс Punisher українського виробництва.

Punisher уже схвалений до застосування підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ. Про це повідомив Максим Музика, СЕО компанії UA Dynamics, що розробляла дрон.

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Хотіли карателів – отримуйте

Назва "Punisher" перекладається з англійської як "Каратель". Як вказано на сайті розробників, концепція багаторазового ударного безпілотника була створена ветеранами російсько-української війни для проведення спеціальної розвідки та реалізації тактики нальотів на важливі військові об'єкти з посиленою охороною в глибокому тилу противника. Основними завданнями комплексу є знищення сил і засобів противника і створення постійного психологічного тиску.

Команда UA Dynamics з радістю повідомляє, що ударно-розвідувальний безпілотний комплекс Punisher нашої розробки успішно пройшов польові випробування на одному з полігонів Збройних сил і схвалений бойовим застосуванням Силами спеціальних операцій України,

– написав Максим Музика у своєму фейсбуці.



Фото з випробувань дрона Punisher / Фото Doug Seeburg



Фото з випробувань дрона Punisher / Фото Doug Seeburg



Дрон Punisher у повітрі / Фото Doug Seeburg

Найближчим часом перші п'ять комплексів передадуть бойовим підрозділам ЗС України, екіпажі яких підготують інструктори компанії.

Команда UA Dynamics працює виключно на перемогу. Ми не продаємо комплекси та не отримуємо прибуток. Усі комплекси збираються коштом допомоги волонтерських фондів та благодійних внесків патріотичної спільноти та передаються підрозділам ЗСУ безплатно. Щиро дякую всім, хто допомагає нам наближати перемогу, забезпечуючи Сили спеціальних операцій сучасними ударно-розвідувальними безпілотними комплексами,

– додає Музика.

Цілі та характеристики

Цілями дрона можуть бути ворожі пункти управління, вузли зв'язку, підрозділи радіоелектронної боротьби, засоби протиповітряної оборони, склади боєприпасів, казарми з піхотою, легка бронетехніка, транспортні засоби та інше.

Судячи з повідомлень на сайті, дрон сконструйований так, щоб бути максимально невидимим як для людини, так і для радарів.

Він має невеликі розміри, двигуни з низьким рівнем шуму, нульову теплову сигнатуру, можливість контрольованого зменшення радіосигналу та радіопрозорі матеріали, які фактично роблять дрони непомітними для радарів.



Дрон Punisher на рендерах / Фото UA Dynamics



Дрон Punisher на рендерах / Фото UA Dynamics



Дрон Punisher на рендерах / Фото UA Dynamics Таким чином цей високоточний комплекс з максимально прогнозованою локалізацію впливу може непоміченим проходити через систему спостереження противника і наносити несподівані й нищівні удари по стратегічних об'єктах в глибокому тилу. Дрон здатен летіти на відстань до 45 кілометрів, потребує 15 хвилин підготовки до старту і може бути повторно використаний уже через 5 хвилин після попереднього завдання.

Максимальна швидкість апарата сягає 198 кілометрів за годину, що дозволяє йому виконувати місії навіть в несприятливих штормових погодних умовах, коли швидкість вітру перевищує 21 метр за секунду.

Радіус суцільного ураження осколками становить 50 метрів.

Серед функцій вказані також пошуково-розвідувальні роботи, тому можна зробити висновок про наявність камер на борту.

Крім того, що дрон несе на собі фугасну бомбу (яка, за запевненнями розробників, є недорогою у виробництві), він може виконувати роль транспортного контейнера, перевозячи інший корисний вантаж. Модульна конструкція дрона дозволяє вибрати правильний тип контейнера для конкретного завдання. Дрон Punisher на рендерах / Фото UA Dynamics

Наразі команда намагається відновити й наростити виробництво в одній з західних областей України після евакуації виробничих потужностей з Харкова та Києва.