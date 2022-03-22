Українська компанія MacPaw створила додаток для виявлення російського софту на комп'ютерах
Розробники MacPaw, заснованої в Києві, представили спеціальний додаток, який уміє визначати наявність програм, пов'язаних тим чи іншим чином з Росією. Працює він на комп'ютерах з macOS.
Як уточнили 24 каналу в компанії, за розробкою стоїть окрема команда Technological R&D у складі MacPaw і це її волонтерський проєкт. Нова програма безплатна і називається SpyBuster. Завантажити її можна за цим посиланням.
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Що відомо
- SpyBuster розроблений для комп'ютерів під управлінням macOS – операційної системи від Apple.
- Працює все дуже просто: застосунок сканує ваш пристрій і виявляє ті програми й сервіси, які мають зв’язки з Росією та Білоруссю. За бажанням ви можете прямо тут їх і видалити.
- Програми класифікуються як небажані на основі перевіреного списку, який команда розробників зібрала самостійно, а також за ідентифікатором пакета та іншими характеристиками.
- Також SpyBuster дає можливість дізнатися про підключення програм та сайтів до російських і білоруських серверів у режимі реального часу за допомогою функції Dynamic Analysis. Якщо програма виявить таку активність, ви отримаєте сповіщення й зможете одразу заблокувати потенційно небезпечні з’єднання.
Приклад роботи SpyBuster / Фото MacPaw
Ще одна мета SpyBuster — попередити українські сайти та медіа про можливі підключення їхніх сайтів до серверів у Росії та Білорусі. Захист персональних даних в умовах війни Росії проти України та зростаючої кількості кібератак з боку Росії, є дуже важливим. У РФ з 2016 року служби безпеки можуть отримати доступ до будь-яких даних на російських серверах без ухвали суду,
– пишуть на сайті компанії.
SpyBuster повідомляє про взаємодію вашого комп'ютера з серверами в Росії та Білорусі / Фото MacPaw
Детальніше MacPaw
- Це компанія, заснована у 2008 році в Києві, де й досі має офіс.
- Ще один офіс наразі розташований у Сан-Франциско, США.
- Розробник працює над створенням програм для комп'ютерів та смартфонів Apple, хоча також має один додаток для Android – ClearVPN.
- Серед асортименту – програми для персоналізації пристроїв, їх очищення, захисту, впорядкування файлів та інше.
- З початку активної фази війни Росії проти України, MacPaw висвітлює на своїх ресурсах та в додатках важливу інформацію про вторгнення та допомагає протистояти агресору. Зокрема, передає кошти для закупівлі та доставки медичних товарів, захисного спорядження, продуктів та медикаментів для потреб ЗСУ та територіальної оборони. Згідно з останніми даними, компанія вже переказала зі свого фонду понад 4 мільйони доларів. MacPaw також постачає військовим мобільні телефони, комп’ютери тощо.
- Компанія покинула ринки Росії та Білорусі, й надала українцям в безплатне користування свій VPN-сервіс.