Як уточнили 24 каналу в компанії, за розробкою стоїть окрема команда Technological R&D у складі MacPaw і це її волонтерський проєкт. Нова програма безплатна і називається SpyBuster. Завантажити її можна за цим посиланням.

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Що відомо

SpyBuster розроблений для комп'ютерів під управлінням macOS – операційної системи від Apple.

Працює все дуже просто: застосунок сканує ваш пристрій і виявляє ті програми й сервіси, які мають зв’язки з Росією та Білоруссю. За бажанням ви можете прямо тут їх і видалити.

Програми класифікуються як небажані на основі перевіреного списку, який команда розробників зібрала самостійно, а також за ідентифікатором пакета та іншими характеристиками.

Також SpyBuster дає можливість дізнатися про підключення програм та сайтів до російських і білоруських серверів у режимі реального часу за допомогою функції Dynamic Analysis. Якщо програма виявить таку активність, ви отримаєте сповіщення й зможете одразу заблокувати потенційно небезпечні з’єднання.



Приклад роботи SpyBuster / Фото MacPaw

Ще одна мета SpyBuster — попередити українські сайти та медіа про можливі підключення їхніх сайтів до серверів у Росії та Білорусі. Захист персональних даних в умовах війни Росії проти України та зростаючої кількості кібератак з боку Росії, є дуже важливим. У РФ з 2016 року служби безпеки можуть отримати доступ до будь-яких даних на російських серверах без ухвали суду,

– пишуть на сайті компанії.

SpyBuster повідомляє про взаємодію вашого комп'ютера з серверами в Росії та Білорусі / Фото MacPaw

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