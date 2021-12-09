Українці з GlobalLogic перемогли у хакатоні RDK 2021: що вони показали

Український бізнес впевнено розвивається й це бачать у світі. Зокрема мова йде про щорічний хакатон RDK 2021, де відзначають різноманітні компанії з цікавими та актуальними ідеями у галузі розробки програмного забезпечення для домашніх маршрутизаторів, медіаплеєрів та IoT-пристроїв.

Це був уже другий щорічний хакатон, який організувала спільнота RDK (Reference Design Kit). Ціль спільноти – стандартизація різноманітних функцій, які використовуються у повсякденному житті та впровадження інновацій. Саме тут проявила себе GlobalLogic, запропонувавши підхід для здійснення телефонних дзвінків через домашні маршрутизатори на базі RDK-B (Reference Design Kit for Broadband). Українська компанія боролася за перемогу з 37 іншими командами зі всього світу.

Корисне на сайті Найкращий подарунок для родини – телевізор від Samsung

Детальніше про переможців

GlobalLogic Це компанія, яка працює у галузі цифрової інженерії. Вона допомагає провідним світовим брендам проєктувати та створювати інноваційні продукти, платформи й цифрові рішення для сучасного світу. Це компанія, яка працює у галузі цифрової інженерії. Вона допомагає провідним світовим брендам проєктувати та створювати інноваційні продукти, платформи й цифрові рішення для сучасного світу.

У GlobalLogic поєднують стратегічний дизайн, комплексний інжиніринг та експертизу в галузі даних, таким чином допомагаючи клієнтам вийти на нові рівні можливого й прискорити їхній перехід до цифрового бізнесу майбутнього. Центральний офіс GlobalLogic розташований у Кремнієвій долині, США, а інжинірингові та дизайн-центри можна відшукати у всьому світі.

Перемога на RDK Hackathon 2021

Повідомляється, що GlobalLogic отримала перемогу на хакатоні, запропонувавши інтегрувати VoIP (Voice over IP) в програмне забезпечення RDK-B (Reference Design Kit for Broadband). Якщо говорити простіше, то це означає наступне:

Українська компанія пропонує стандартизований підхід для здійснення телефонних дзвінків через домашні маршрутизатори на базі RDK-B, що дозволяє використовувати широкосмугові канали доступу до інтернету замість мобільних мереж.

Рішення базується на Asterisk – фреймворку з відкритим кодом для IP-телефонії.

Користувачі можуть під’єднати декілька VoIP телефонів до маршрутизатора та створити офісну чи домашню інфраструктуру для внутрішніх дзвінків.

Водночас з цим зовнішній номер від провайдера IP-телефонії може бути один для всіх пристроїв, а завдяки можливості надання пріоритету трафіку на стороні провайдера можна досягти кращої якості зв'язку, ніж у сучасних VoIP-додатках для смартфонів.

Богдан Богуш, лідер української команди на хакатоні, зазначив, що ця перемога є не чим іншим як визнанням їхнього досвіду та цінності їхньої експертної думки у галузі телекомунікації. Пропозиція інтеграції VoIP стане частиною демо-набору RDK для пристроїв широкосмугового доступу (Reference Design Kit for Broadband).