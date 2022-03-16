Як повідомляє джерело, компанія розірвала контракт, відмовившись від великого клієнта. Для Deus Robots це був перший і, судячи з усього, останній досвід роботи з країною-агресором.

Цікаво Bosch припиняє постачання до Росії й зупинить два заводи у Петербурзі

Що відомо

Засновник стартапу Павло Пікулін прокоментував виданню dev.ua своє рішення.

У нас ніколи не було російських клієнтів. Минулого року, клієнт із Росії хотів укласти договір на купівлю 10 000 роботів, але ми вийшли з переговорів і прийняли рішення повністю відмовитися від ідеї торгівлі з Росією,

— каже підприємець.

Поставка цих роботів могла б забезпечити російським покупцям додаткові 30 мільйонів доларів на рік.

Що відомо про Deus Robots

Це українська компанія, яка створює роботів-cортувальників.

Заснована вона у 2018 році програмістом Павлом Пікуліним.

Одним з великих її клієнтів є "Нова пошта" – роботи вже працюють на її складах, пише Forbes.

В арсеналі Deus Robots три види роботів: для сортування товарів вагою до 30 кілограмів, для перевезення стелажів до 300 кілограмів і вантажний робот для перевезення палет.

Останній здатен підіймати 1 тонну вантажу.

На 2022 рік стартап запланував випуск ще трьох моделей, які будуть вирішувати інші завдання – наприклад, забиратимуть посилки з полиць.

Ось так виглядають і працюють роботи компанії на складах "Нової пошти": відео