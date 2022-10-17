Українська команда позмагається у IEM Rio Major 2022: усі учасники турніру

Нещодавно закінчилися кваліфікації на найближчий мейджор по CS:GO, що пройде з 31 жовтня по 13 листопада в найвідомішому місті Бразилії Ріо-де-Жанейро. Турнір вважається найголовнішим у 2022 році, оскільки переможець отримає призовий фонд у розмірі 1 мільйона доларів.

Вболівальники чекають на цю знакову подію з 2020 року, а тому ажіотаж зашкалює. Фанати можуть не тільки дивитися матчі улюблених команд, але й заробляти на цьому. Достатньо перейти на GG.bet і вибрати переможця.

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Загалом було проведено 4 відбіркових змагання, а учасники були згруповані за регіонами:

IEM Road to Rio Europe RMR A.

IEM Road to Rio Europe RMR B.

IEM Road to Rio Americas RMR.

IEM Road to Rio Asian RMR.

В європейському регіоні провели два турніри через велику кількість команд. Всього було 32 учасники (по 16 у кожній групі). На мейджор проходило по 8 кращих команд.

Учасники IEM Rio Major 202

З групи А на IEM Rio Major 2022 увійшли:

Faze,

NIP,

Sprout, Spirit,

Cloud9,

BadNewsEagles,

GamerLegion,

fnatic.

Ці команди виявилися сильнішими.

З групи B на мейджор вийшли:

українська команда Natus Vincere ,

, ENCE,

OG,

Vitality,

Heroic,

BIG,

Mouz,

Outsiders.

Американські відбіркові надали 6 квот на мейджор, за них боролися 16 команд. До змагань у Ріо пройшли:

Liquid,

Evil Geniuses,

9z,

00nation,

Furia,

Imperial.

Цей відбірковий турнір запам'ятався матчем за останню подорож на мейджор між бразильцями з Імперії проти американців Complexity. Річ у тому, що в складі Imperial грають легенди та ветерани бразильського Counter Strike, і вони просто не змогли проґавити такий турнір у своїй рідній країні. Гра здобула рекорди за онлайн-переглядами й закінчилася сльозами радості бразильців.

На азійських відбіркових змаганнях було всього 4 команди за 2 путівки на мейджор. Тріумфаторами стали команди IHC і Grayhound.