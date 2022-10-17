Українська команда позмагається у IEM Rio Major 2022: усі учасники турніру
Нещодавно закінчилися кваліфікації на найближчий мейджор по CS:GO, що пройде з 31 жовтня по 13 листопада в найвідомішому місті Бразилії Ріо-де-Жанейро. Турнір вважається найголовнішим у 2022 році, оскільки переможець отримає призовий фонд у розмірі 1 мільйона доларів.
Вболівальники чекають на цю знакову подію з 2020 року, а тому ажіотаж зашкалює. Фанати можуть не тільки дивитися матчі улюблених команд, але й заробляти на цьому. Достатньо перейти на GG.bet і вибрати переможця.
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Загалом було проведено 4 відбіркових змагання, а учасники були згруповані за регіонами:
- IEM Road to Rio Europe RMR A.
- IEM Road to Rio Europe RMR B.
- IEM Road to Rio Americas RMR.
- IEM Road to Rio Asian RMR.
В європейському регіоні провели два турніри через велику кількість команд. Всього було 32 учасники (по 16 у кожній групі). На мейджор проходило по 8 кращих команд.
Учасники IEM Rio Major 202
З групи А на IEM Rio Major 2022 увійшли:
- Faze,
- NIP,
- Sprout, Spirit,
- Cloud9,
- BadNewsEagles,
- GamerLegion,
- fnatic.
Ці команди виявилися сильнішими.
З групи B на мейджор вийшли:
- українська команда Natus Vincere,
- ENCE,
- OG,
- Vitality,
- Heroic,
- BIG,
- Mouz,
- Outsiders.
Американські відбіркові надали 6 квот на мейджор, за них боролися 16 команд. До змагань у Ріо пройшли:
- Liquid,
- Evil Geniuses,
- 9z,
- 00nation,
- Furia,
- Imperial.
Цей відбірковий турнір запам'ятався матчем за останню подорож на мейджор між бразильцями з Імперії проти американців Complexity. Річ у тому, що в складі Imperial грають легенди та ветерани бразильського Counter Strike, і вони просто не змогли проґавити такий турнір у своїй рідній країні. Гра здобула рекорди за онлайн-переглядами й закінчилася сльозами радості бразильців.
На азійських відбіркових змаганнях було всього 4 команди за 2 путівки на мейджор. Тріумфаторами стали команди IHC і Grayhound.