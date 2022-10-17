Вболівальники чекають на цю знакову подію з 2020 року, а тому ажіотаж зашкалює. Фанати можуть не тільки дивитися матчі улюблених команд, але й заробляти на цьому. Достатньо перейти на GG.bet і вибрати переможця.

Цікаво Шанс потрапити в NAVI: тренер з Dota 2 розповів, як відбувався відбір у молодіжну команду

  • IEM Road to Rio Europe RMR A.
  • IEM Road to Rio Europe RMR B.
  • IEM Road to Rio Americas RMR.
  • IEM Road to Rio Asian RMR.

В європейському регіоні провели два турніри через велику кількість команд. Всього було 32 учасники (по 16 у кожній групі). На мейджор проходило по 8 кращих команд.

Учасники IEM Rio Major 202

З групи А на IEM Rio Major 2022 увійшли:

  • Faze,
  • NIP,
  • Sprout, Spirit,
  • Cloud9,
  • BadNewsEagles,
  • GamerLegion,
  • fnatic.

Ці команди виявилися сильнішими.

З групи B на мейджор вийшли:

  • українська команда Natus Vincere,
  • ENCE,
  • OG,
  • Vitality,
  • Heroic,
  • BIG,
  • Mouz,
  • Outsiders.

Американські відбіркові надали 6 квот на мейджор, за них боролися 16 команд. До змагань у Ріо пройшли:

  • Liquid,
  • Evil Geniuses,
  • 9z,
  • 00nation,
  • Furia,
  • Imperial.

Цей відбірковий турнір запам'ятався матчем за останню подорож на мейджор між бразильцями з Імперії проти американців Complexity. Річ у тому, що в складі Imperial грають легенди та ветерани бразильського Counter Strike, і вони просто не змогли проґавити такий турнір у своїй рідній країні. Гра здобула рекорди за онлайн-переглядами й закінчилася сльозами радості бразильців.

На азійських відбіркових змаганнях було всього 4 команди за 2 путівки на мейджор. Тріумфаторами стали команди IHC і Grayhound.