Крім того, з другої половини 2020 року компанії почали демонструвати рекордні темпи зростання. В діджитал також розпочали трансфер підприємства з інших сфер: рітейлу, здоров'я та фінансів. Це збільшило попит на IT-спеціалістів.

До теми Попит на IT-спеціалістів в Україні невпинно зростає: основні тенденції галузі

" Ми бачимо дуже багато нових клієнтів, суттєво більші проєкти, ніж це було в попередні роки. Це призводить до того, що індустрія росте, я б навіть сказав, небувалими темпами. Зараз – історичний пік. Дуже багато бізнесу приходить в Україну з запитами на інженерну розробку, продуктові ідеї, тому ріст небувалий", – сказав президент Асоціації IT Ukraine Віталій Седлер.

Попит на спеціалістів на IT-ринку перевищує пропозицію

Попит на IT-працівників в Україні зростає в середньому на 30% щороку. Крім того, кількість вакансій майже на 40% більша, ніж кількість фахівців, які готові працювати. Проблема полягає навіть не в тому, що українські спеціалісти їдуть за кордон – їх фізично не вистачає, тому що виші випускають недостатньо спеціалістів.

Українська технічна освіта дає на ринок до 16 – 17 тисяч абітурієнтів, випускників. Попит індустрії сьогодні – майже 50 тисяч, тобто, мовиться не настільки про кваліфікацію. Але система освіти сьогодні має дефіцит,

– сказав виконавчий директор Асоціації IT Ukraine Костянтин Васюк.

IT-компанії відкривають свої курси або школи

Деякі компанії самі намагаються знайти вихід з відповідної ситуації. Наприклад, відкривають курси або школи, щоб зростити спеціалістів у короткі терміни.

"Наразі є декілька хороших ініціатив, коли компанії відкривають свої школи, курси інститути при компаніях – і це прекрасний приклад того, як не університетська освіта може давати можливість поштовху кар'єри для молодих спеціалістів. Потрібні навички часто на ринку дуже складно знайти, а от навчити – цілком хороша історія", – сказала голова акселератору у галузі кібербезпеки Галина Василевська

Попит на IT-працівників в Україні зростає: дивіться відео

В уряді України також знають про проблему нестачі кадрів, тож там створили робочу групу за ініціативи міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. В цю групу увійшли народні депутати, науковці, а також представники:

Мінцифри;

Міністерства освіти;

IT-компаній.

До кінця літа вони мають представити дорожню карту своїх подальших дій. Керівниця експертної групи ІТ-індустрії Мінцифри Діана Ракус розповіла, що існує багато онлайн курсів, проте провайдери зіштовхуються з низкою проблем, зокрема із тим, що їхні курси не визнаються на такому ж рівні, як дипломи про традиційну вищу освіту.

Актуально Як в Україні збільшилася кількість IT-спеціалістів та чому варто піднімати якість STEM-освіти

Експерти зазначили, що створення додаткових навчальних місць на IT-спеціальностях не є виходом, адже неможливо передбачити всіх трендів. Наприклад, ще нещодавно існував тренд навчання на програмістів та розробників ігор. Проте наразі активно розвиваються такі сфери, як штучний інтелект або інтернет речей, тому освіта має ставати гнучкою до трендів сучасності.