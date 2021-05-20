Українська Google сплатила мільйоний штраф за рішенням антимонопольного комітету

Віділення техногіганта Google в Україні ТОВ "Гугл" сплатило 1 мільйон гривень штрафу. Санкції на компанію налкав Антимонопольний комітет у рамках розслідування через ненадання інформації.

Комітет запитував у компанії інформацію у рамках розслідування за заявою ФОПа через блокування його облікового запису у додатку "Google Мій бізнес".

Цікаво Google додала в "Телефон" зручну функцію з iOS

Чому антимонопольний комітет наклав оштрафував Google

АКУ повідомило, що компанія не надавала Комітету інформацію на вимогу понад рік, і саме це вплинуло на розгляд справи зробивши практично неможливим повноціний розгляд заяви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Варто додати, що після того, як Антимонопольний комітет порушив справу проти Google, компанія таки надала запитувані дані і це врахували під час визначення розміру штрафу.

ТОВ "Гугл" повинно було сплатити штраф протягом двох місяців з дня одержання відповідного рішення. Станом на 19 травня 2021 року українська філія Google надіслала відповідні документи, які підтверджують оплату накладеного штрафу.