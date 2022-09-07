Українська компанія Culver Aviation представила інноваційну систему моніторингу за Землею
Система Menatir від української компанії Culver Aviation дозволяє безперервно отримувати та обробляти інформацію з поверхні Землі в режимі реального часу. Перша публічна презентація відбулася в рамках міжнародної виставки Commercial UAV Expo 2022 у Лас-Вегасі.
Як повідомляє 24 канал, система є повністю автоматизованою завдяки використанню безпілотних літальних апаратів (БПЛА).
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Як все працює
Menatir — це мережа базових станцій у вигляді стандартних контейнерів з розміщеними всередині безпілотними літальними апаратами. Контейнери захищають літаки, забезпечують їхній запуск, посадку, виконання місії, а також зарядку і передачу зібраних ними даних — і все це в автоматичному режимі.
Система моніторингу дає можливість комплексно спостерігати з повітря за будь-якими об’єктами в режимі реального часу 24/7/365. Саме тому, на думку розробників система чудово підходить для таких служб, як:
- пожежники,
- дорожні частини,
- екологічні служби,
- комунальні та інфраструктурні служби.
Незалежно від кількості базових станцій у мережі для керування Menatir потрібен лише один спеціаліст з будь-якої точки світу. Сервісом і техпідтримкою займається команда Culver Aviation.
У нашого рішення немає аналогів за рівнем автоматизації та можливостями масштабування. Це новий підхід до роботи з БПЛА й даними. Бізнеси і державні структури зможуть безперервно отримувати та обробляти інформацію в автоматичному режимі за мінімальної участі людини та приймати правильні управлінські рішення. З Menatir це на 30% дешевше, ніж з традиційними безпілотними комплексами та гелікоптерами,
– розповідає Олександр Даниленко, CEO Culver Aviation і автор проєкту.
БПЛА власної розробки та корисні навантаження
Для проєкту компанія розробила унікальний БПЛА Menatir з вертикальним стартом і приземленням. На одному заряді безпілотний літак може пролетіти до 45 кілометрів в один бік з можливістю повернення.
БПЛА для системи Menatir / Фото Culver Aviation
Базова станція містить до 6 таких безпілотників. На БПЛА можна поставити один із наступних типів корисного навантаження:
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відеокамера;
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відеокамера з тепловізором;
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цифрова фотокамера;
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мультиспектральна камера;
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екодатчик;
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будь-яке кастомне обладнання, яке відповідає заданим габаритам і масі.
Menatir можна використовувати для відеоспостереження будь-яких об’єктів у HD-якості, аерофотозйомки для створення ортофотопланів місцевості, спостереження за станом врожаїв, лісів, водойм, запобігання ландшафтним пожежам, аналізу стану якості повітря та інших завдань — в реальному часі за плановим розкладом чи за запитом.
Базові станції з масштабуванням
Для охоплення великих територій систему можна масштабувати до будь-якої кількості контейнерів, які встановлюються так, аби перекривати зони досяжності один одного. Безпілотники зможуть вільно переміщуватись між станціями мережі, а для підльоту до будь-якої з точок охоплення буде потрібно не більше 20 хвилин. За несприятливої погоди в районі одного з контейнерів або у випадку форс-мажору зони перекриття дозволять підняти у повітря інший БПЛА та продовжити виконання завдання.
БПЛА всередині базової станції / Фото Culver Aviation
Літаки в автоматичному режимі запускаються з контейнера, виконують місію та повертаються відповідно до запрограмованих завдань. Від отримання команди до вильоту літака проходить 3 хвилини. Кожен контейнер має власну метеостанцію, що убезпечить БПЛА: система зупинить польотну місію, і літак повернеться в контейнер у разі негоди.
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Розташування БПЛА в контейнері / Фото Culver Aviation
Зібрані безпілотниками дані обробляє та аналізує спеціалізоване програмне забезпечення з елементами штучного інтелекту — Drone Management System. Етапи виконання та результати польотних місій система відправляє користувачам мережі, зокрема, через мобільний додаток.