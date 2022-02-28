Лист стосується хмарних послуг, якими користується Росія. З їх допомогою працюють багато сервісів та послуг. У випадку відключення, недоступними залишиться величезна їх кількість.

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Про що написала Анастасія Примович

Що таке хмарні послуги Під хмарними послугами або обчисленнями мається на увазі фактично оренда технічних потужностей у компанії, яка їх надає. Тобто клієнт має змогу виконувати всі операції на потужних серверах, наприклад, Microsoft чи Amazon, а сам отримувати результат.

У листі, зокрема, міститься прохання про відключення для Росії серверів з боку Microsoft, яка є одним з найбільших у світі постачальників хмарних послуг.

Для цього у тексті згадано Білла Гейтса, засновника компанії, та Сатью Наделлу, який керує нею сьогодні.

Поряд з цими іменами авторка також згадала Люка Гардінга, який до Microsoft відношення не має – він є міжнародним кореспондентом The Guardian, а в його обліковому записі на Linkedin місцем проживання вказується Москва.

Після цього в листі згадуються компанії Amazon, Google. Перша пропонує сервіс хмарних обчислювань AWS (Amazon Web Services), а друга – Google Cloud Platform.

Текст листа Анастасії Примович:

"Люк Гардінг, Сатья Наделла, Білл Гейтс, Microsoft, будь ласка, припиніть продавати хмарні послуги Azure російським компаніям якнайшвидше! Посилаюсь на приклад Microsoft щодо "Сєвєрсталь", одного з ключових бенефіціарів Північного потоку-2! Будь ласка, допоможіть врятувати життя дітей та мирних жителів України. Загинули 352 мирних жителі, серед них діти. Поранено 1,5 тисячі людей. Бомбардують цивільні будинки, дитячі садки, лікарні.

Те саме стосується вебсервісів Amazon (AWS), Google.

ВРЯТУЙТЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКИМ ДІТЯМ, ЖІНКАМ, СТАРШИМ ТА УСІМ ЦИВІЛЬНИМ!

#stopwarinukraine

Richard Branson, будь ласка, допоможіть мені поділитися цим повідомленням з Microsoft, AWS, Google та іншими хмарами, які працюють у Росії."

Авторка також закликала поширювати її допис.