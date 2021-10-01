Українізовано: Netflix запустив українську локалізацію та дубляж серіалів

Найпопулярніший стримінговий сервіс Netflix запустив локалізацію в Україні. Тепер глядачам доступний не лише україномовний інтерфейс, а й перші серіали та фільми, дубльовані українською мовою.

Відтепер сайт має повний переклад та доступний за адресою netflix.com/ua. Українська стала однією з понад 30 мов, якими сервіс доступний в усьому світі. Крім того, з'явилась окрема сторінка довідкового центру для українських користувачів.

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Netflix заговорив українською!

Майже через шість років після запуску англомовного сервісу в Україні ми раді запропонувати нашим глядачам сервіс повністю українською мовою. Дуже добре, що тепер багато улюбленого контенту, включно з відомими фільмами та серіалами Netflix, доступно українською мовою. Наша головна мета – забезпечити найкращі обслуговування та розважальний контент для глядачів із повним доступом до фільмів, серіалів і шоу на всіх екранах у будь-який час і в будь-якому місці,

– заявили в Netflix.

Netflix пропонує своїм глядачам миттєвий доступ на планшетах, смартфонах, комп’ютерах та ігрових консолях до фільмів, серіалів і шоу в Ultra HD 4K та HDR в режимі Dolby Digital Plus 5.1 з об'ємним звучанням. Підписники мають змогу дивитися контент, ставити на паузу та продовжувати перегляд без реклами.

Серед перших шоу, які стали доступні з українським дубляжем:

Академія Амбрелла,

Бріджертони,

Сексуальна освіта,

Корона,

Мітчелли проти машин,

Ферзевий гамбіт,

Підписка на Netflix в Україні коштує 7,99 євро у Базовому тарифі, 9,99 – в Стандартному, та 11,99 – у Преміум пакеті. Відрізняються вони кількістю пристроїв, на яких можна дивитися контент одночасно та кількістю смартфонів і планшетів, на які можна завантажувати відео для оффлайн-перегляду.

Ми також пропонуємо підтримку користувачів українською мовою у форматі чату та голосового зв’язку через додаток з 15:00 до 23:00 за київським часом щодня,

– додають у Netflix.