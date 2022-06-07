Появу додаткових мов компанія на презентації WWDC 2022 не анонсувала. Дізнатися про їх додавання можна лише з офіційного сайту Apple. Зокрема в уточненні до опису кожної з функцій наводяться перелік усіх доступних локалізацій.

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Live Text: що це таке

Live Text – це аналог Google Lens, який дозволяє здійснювати розпізнавання на фото чи в реальному часі об'єктів та тварин, виявляти, копіювати та перекладати текст і багато іншого.

Сервіс Apple є більш інтегрованим в операційну систему, ніж розробка Google. Він поєднує свої функції з іншими програмами, дозволяючи швидше й легше виконувати перенесення інформації. Наприклад, ви можете використовувати Live Text у "Фото" та "Камері", браузері Safari, "Повідомленнях", WhatsApp, Spotlight та інших програмах і навіть із будь-якого поля введення тексту на вашому iPhone чи iPad.

Для використання достатньо навести камеру на будь-який об'єкт, щоб витягти номер телефону, адресу електронної пошти, маршрути Apple Maps, текст із газети та багато іншого.

Раніше серед підтримуваних мов української не було. З релізом iOS 16, який відбудеться восени, українські користувачі отримають можливість на повну оцінити можливості Live Text.

Voice Over: як це працює

Voice Over своєю чергою – це програма для читання екрана вашого смартфона на основі жестів. Вона дає змогу використовувати iPhone, навіть якщо ви не бачите екран.

VoiceOver надає звукові описи вмісту екрана: від заряду акумулятора й даних про користувача, який вас викликає, і до програми, на якій ви тримаєте палець. Ви також можете підлаштувати під себе темп мовлення та висоту тону.

Якщо торкнутися до екрана або перетягти палець, VoiceOver озвучить назву елемента, на якому ви тримаєте палець, зокрема іконки та текст.

Як і у випадку Live Text, цей сервіс також почне працювати з українською мовою восени.

Що цікаво, ні в першому, ні в другому випадку серед перелічених уточнень немає російської мови. Однак технологічні ЗМІ країни-агресора все одно повідомляють, що виявили функцію в тестовій збірці операційної системи та випробували її.