В Україні з'являться власні електромобілі: хто і де їх виготовлятиме

Поки світові технологічні гіганти один за одним відкривають підрозділи з виробництва електромобілів, Україна залишалась осторонь від світових тенденцій. Тепер ситуація повинна змінитись. Принаймні в одній зі сфер автомобілебудування.

Кременчуцький автомобільний завод сьогодні є одним з найбільших у Європі виробників вантажних автомобілів. Підприємство займається випуском самоскидів, тягачів, лісовозів, різноманітних господарських машин і причіпної техніки. Крім того, виготовляє для них запчастини. Усі моделі виключно бензинові. Тепер же керівництво задумалось над освоєнням електричної тяги.

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Що відомо

Все йде до електричної тяги. Тяга вже йде в армію, комерційні автомобілі і ми над цим працюємо. У цій концепції стоять електричні вантажні автомобілі, електричні автобуси та електричні комерційні автівки економкласу. Ми електроавтомобілі ніколи не випускали, але зараз працюємо з проєктантами над цим… В планах акціонерів та керівництва заводу це є і це великий крок вперед і велика наша надія,

– заявив Роман Черняк, гендиректор приватного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ".

Інших подробить, на жаль, поки що немає. Також невідомо, коли може з'явитися перша машина.

У перспективі автобуси заводу можуть виїхати на вулиці українських міст у вигляді громадського транспорту, замінивши собою традиційні бензинові. Крім того, електричні машини зможуть залучатися також для потреб армії.

КрАЗ

, ранішевиграв тендер на постачання вантажівок для армії США, а згодом отримав контракт на повнопривідні шасі для однієї з країн ЄС. За 63 роки свого існування завод ще не виготовляв електричних машин. В Україні на цьому ринку також присутня компанія "Електропрайд", проте вона займається випуском легкових транспортних засобів.