В Україні зростає кількість атак хакерів, підпорядкованих спецслужбам Росії

Експерти кібербезпеки СБУ зафіксували зростання кількості хакерських кібератак. Вони, здебільшого, спрямовані на органи державної влади, об’єкти критичної інфраструктури та організації приватного сектору України.

Як зауважують експерти, активізувалися хакерські угруповання, підпорядковані спецслужбам Росії. Відтак, в СБУ вирішили активніше інформувати українців про такі атаки, щоб знизити вразливість до цих атак.

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Приклад атаки

Так, у квітні зафіксували кібератаку на ІТС (інформаційно-телекомунікаційні системи) органів державної влади. Хакери використали документи, що стосувались COVID-19. Звичайно, вони мали шкідливе програмне забезпечення.

Якщо користувачі завантажували ці файли (через поштові повідомлення, групи в месенджерах, тощо), то це призводило до ураженням комп'ютерів. Після цього хакери могли завантажувати робочі файли на сервери зловмисників.

Приклади хакерської атаки / Скриншоти СБУ

Куди звертатись

Якщо ж користувачі стали свідками чи жертвами атак, або ж мають іншу інформацію про можливі кібератаки, потрібно звертатись в СБУ: