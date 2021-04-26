Як зауважують експерти, активізувалися хакерські угруповання, підпорядковані спецслужбам Росії. Відтак, в СБУ вирішили активніше інформувати українців про такі атаки, щоб знизити вразливість до цих атак.

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Приклад атаки

Так, у квітні зафіксували кібератаку на ІТС (інформаційно-телекомунікаційні системи) органів державної влади. Хакери використали документи, що стосувались COVID-19. Звичайно, вони мали шкідливе програмне забезпечення.

Якщо користувачі завантажували ці файли (через поштові повідомлення, групи в месенджерах, тощо), то це призводило до ураженням комп'ютерів. Після цього хакери могли завантажувати робочі файли на сервери зловмисників.

Приклади хакерської атаки / Скриншоти СБУ

Куди звертатись

Якщо ж користувачі стали свідками чи жертвами атак, або ж мають іншу інформацію про можливі кібератаки, потрібно звертатись в СБУ: