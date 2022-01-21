Раніше оприлюднювалися плани нової української космічної програми: 7 супутників та космодром до 2025 року. Із супутниками все простіше, хоча й існують сумніви щодо можливості побудови та запуску 6 одиниць апаратів до 2025 року (зважаючи на темпи запуску "Січ 2-30"). Але лишається "питання космодрому": де й навіщо?
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Запуск ракети-носія Falcon 9 зі 105 супутниками на борту / Фото SpaceX Flickr
Український космодром на українській землі
З'явилася інформація, що локацію для спорудження космодрому знайдено – це узбережжя Чорного моря на межі Одеської та Миколаївської областей. Здавалося б, чудове місце, адже є куди скидати відпрацьовані ступені ракет-носіїв – прямо у Чорне море. Але завжди є оте "але".
Зокрема, раніше журналіст 24 каналу спілкувався з керівником найпопулярнішого на пострадянському просторі інтернет-ресурсу космічної тематики Alpha Centauri. Павло Поцелуєв більш ніж скептично ставиться до ідеї спорудження національного космодрому.
В Україні неможливо побудувати власний космодром. Будь-хто, хто стверджує протилежне, просто бреше. Єдина можливість мати космодром для наших ракет – співпрацювати з іншими державами. Наприклад, з Канадою,
– розповідає Павло Поцелуєв, керівник проєкту Alpha Centauri.
Ймовірна зона, де буде побудований український космодром / Скриншот з Google Maps
Чому не можна просто взяти й скинути відпрацьований ступінь у Чорне море
Чорне море – це не безлюдний океан. Там доволі тісний трафік руху кораблів, а тому виникає небезпека влучання відпрацьованого ступеня чи навіть цілої ракети, що втратила контроль, у цивільне судно.
Ба більше, за Чорним морем розташована Туреччина, яка також не буде у захваті, якщо з неба посиплються ракети. До речі, у матеріалі РБК відразу ж зазначається, що, "будівництво космодрому зажадає узгодження з Туреччиною, оскільки існують ризики падіння відпрацьованих ступенів ракети на її територію".
Один з керівників космічної компанії Maritime Launch Services українець Ярослав Пустовий також наголошує на тому, що "країна, яка проводить запуск, несе абсолютну відповідальність за збитки на Землі чи об'єкти у повітрі".
Поки що на тих технологічних рішеннях, які існують, потрібно кудись скидати перший та другий ступінь. Й поки що немає куди… Страхування скільки буде коштувати! Навіть якщо математика спрацює, хто ж застрахує цей запуск?
– розповідає 24 каналу Ярослав.
Доцільність
Потреба у власному космодромі для України виглядає досить сумнівною. Наприклад, під час запуску "Січ 2-30" ми скористалися послугами компанії SpaceX. Коли ж тепер чекати на наступний запуск українського супутника – невідомо. Тому й виникає питання: для чого Україні власний космодром, якщо ми не зможемо завантажити його запусками?
Окрім цього слід пам'ятати, що комплекс споруд для космодрому – це дорога "забавка". Є запуски, чи немає – усе слід підтримувати у належному стані, а це мільйони гривень. Чи не простіше буде придбати послугу запуску в приватної компанії?
Партнери
Не забуваймо також про партнерські стосунки України та канадської приватної космічної компанії Maritime Launch Services. Канадці побудують космодром й стартовий майданчик, з якого будуть здійснюватися пуски української ракети-носія "Циклон-4М". Maritime LS будуть орієнтовані на космічний ринок на сонячно-синхронній та полярній орбітах.
Зважаючи на місце розташування гіпотетичного майбутнього українського космодрому, він також буде орієнтований на полярну та сонячно-синхронні орбіти (запуски будуть відбуватися у сторону півдня). Але чомусь було прийняте рішення не купувати послугу запуску у канадських партнерів з Maritime Launch Services.
Також цікавий наступний момент: "наш" космодром та космодром Maritime LS орієнтовані на одинакові орбіти. Чи не стане це причиною кризи у партнерських стосунках, якщо Україна також почне продавати послуги запуску, наприклад, Європі чи іншим країнам? Сумнівно, що виключно українськими супутниками можна буде навантажити "наш" космодром, а тому продаж послуг запусків корисного вантажу – це непогана ідея, яка дозволить принаймні частково відбити вартість будівництва та експлуатації (а може й повністю).
За такого сценарію Україна, яка продає партнерам з Канади ракету-носій "Циклон-4М", стає прямим конкурентом цих партнерів та й ще, ймовірно, буде використовувати той самий носій. Як це відгукнеться на двосторонніх відносинах? Чи справиться українське виробництво з "роботою на два фронти", коли потрібно будувати ракети й для України, й для Канади?
Звісно, поки не має чіткого розуміння щодо того, як буде вестися експлуатація космодрому та чи буде він взагалі побудований. Але, на особисту думку автора, "мінуси" значно переважають "плюси": космодром дорогий та банально не потрібний, зважаючи на кількість українських запусків. Ба більше, це може зруйнувати стосунки з партнерами з Канади й ми зазнаємо репутаційних втрат.