Раніше оприлюднювалися плани нової української космічної програми: 7 супутників та космодром до 2025 року. Із супутниками все простіше, хоча й існують сумніви щодо можливості побудови та запуску 6 одиниць апаратів до 2025 року (зважаючи на темпи запуску "Січ 2-30"). Але лишається "питання космодрому": де й навіщо?

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Запуск ракети-носія Falcon 9 зі 105 супутниками на борту / Фото SpaceX Flickr

Український космодром на українській землі

З'явилася інформація, що локацію для спорудження космодрому знайдено – це узбережжя Чорного моря на межі Одеської та Миколаївської областей. Здавалося б, чудове місце, адже є куди скидати відпрацьовані ступені ракет-носіїв – прямо у Чорне море. Але завжди є оте "але".

Зокрема, раніше журналіст 24 каналу спілкувався з керівником найпопулярнішого на пострадянському просторі інтернет-ресурсу космічної тематики Alpha Centauri. Павло Поцелуєв більш ніж скептично ставиться до ідеї спорудження національного космодрому.

В Україні неможливо побудувати власний космодром. Будь-хто, хто стверджує протилежне, просто бреше. Єдина можливість мати космодром для наших ракет – співпрацювати з іншими державами. Наприклад, з Канадою,

– розповідає Павло Поцелуєв, керівник проєкту Alpha Centauri.



Ймовірна зона, де буде побудований український космодром / Скриншот з Google Maps

Чому не можна просто взяти й скинути відпрацьований ступінь у Чорне море

Чорне море – це не безлюдний океан. Там доволі тісний трафік руху кораблів, а тому виникає небезпека влучання відпрацьованого ступеня чи навіть цілої ракети, що втратила контроль, у цивільне судно.

Ба більше, за Чорним морем розташована Туреччина, яка також не буде у захваті, якщо з неба посиплються ракети. До речі, у матеріалі РБК відразу ж зазначається, що, "будівництво космодрому зажадає узгодження з Туреччиною, оскільки існують ризики падіння відпрацьованих ступенів ракети на її територію".

Один з керівників космічної компанії Maritime Launch Services українець Ярослав Пустовий також наголошує на тому, що "країна, яка проводить запуск, несе абсолютну відповідальність за збитки на Землі чи об'єкти у повітрі".

Поки що на тих технологічних рішеннях, які існують, потрібно кудись скидати перший та другий ступінь. Й поки що немає куди… Страхування скільки буде коштувати! Навіть якщо математика спрацює, хто ж застрахує цей запуск?

– розповідає 24 каналу Ярослав.

Доцільність

Потреба у власному космодромі для України виглядає досить сумнівною. Наприклад, під час запуску "Січ 2-30" ми скористалися послугами компанії SpaceX. Коли ж тепер чекати на наступний запуск українського супутника – невідомо. Тому й виникає питання: для чого Україні власний космодром, якщо ми не зможемо завантажити його запусками?

Окрім цього слід пам'ятати, що комплекс споруд для космодрому – це дорога "забавка". Є запуски, чи немає – усе слід підтримувати у належному стані, а це мільйони гривень. Чи не простіше буде придбати послугу запуску в приватної компанії?

Партнери

Не забуваймо також про партнерські стосунки України та канадської приватної космічної компанії Maritime Launch Services. Канадці побудують космодром й стартовий майданчик, з якого будуть здійснюватися пуски української ракети-носія "Циклон-4М". Maritime LS будуть орієнтовані на космічний ринок на сонячно-синхронній та полярній орбітах.

Це важливо! Maritime Launch Services купує ракету-носій "Циклон-4М" й вона після цього переходить у повну власність компанії. Але до самого моменту старту нагляд та обслуговування ракети ведуть виключно українські спеціалісти. Це необхідно для того, щоб вберегти критичні українські національні технології від можливості втрати.

Зважаючи на місце розташування гіпотетичного майбутнього українського космодрому, він також буде орієнтований на полярну та сонячно-синхронні орбіти (запуски будуть відбуватися у сторону півдня). Але чомусь було прийняте рішення не купувати послугу запуску у канадських партнерів з Maritime Launch Services.

Також цікавий наступний момент: "наш" космодром та космодром Maritime LS орієнтовані на одинакові орбіти. Чи не стане це причиною кризи у партнерських стосунках, якщо Україна також почне продавати послуги запуску, наприклад, Європі чи іншим країнам? Сумнівно, що виключно українськими супутниками можна буде навантажити "наш" космодром, а тому продаж послуг запусків корисного вантажу – це непогана ідея, яка дозволить принаймні частково відбити вартість будівництва та експлуатації (а може й повністю).

За такого сценарію Україна, яка продає партнерам з Канади ракету-носій "Циклон-4М", стає прямим конкурентом цих партнерів та й ще, ймовірно, буде використовувати той самий носій. Як це відгукнеться на двосторонніх відносинах? Чи справиться українське виробництво з "роботою на два фронти", коли потрібно будувати ракети й для України, й для Канади?

Звісно, поки не має чіткого розуміння щодо того, як буде вестися експлуатація космодрому та чи буде він взагалі побудований. Але, на особисту думку автора, "мінуси" значно переважають "плюси": космодром дорогий та банально не потрібний, зважаючи на кількість українських запусків. Ба більше, це може зруйнувати стосунки з партнерами з Канади й ми зазнаємо репутаційних втрат.

Зверніть увагу! У статті переважає особиста думка автора. Редакція Техно 24 та 24 каналу може з нею не погоджуватися!