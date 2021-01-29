Зв'язок та інтернет буде кращий: в Україні збільшили норми випромінювання для станцій

В Україні збільшили норми випромінювання для базових станцій. Це дасть змогу покращити якість мобільного зв’язку, а також швидкісного мобільного інтернету.

Джерело: Мінцифри

Випромінювання станцій збільшили з 10 мкВт/см² до 100 мкВТ/см². Для порівняння, в Європі цей показник складає 100 мкВт/см², а в США – 1000 мкВт/см².

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Що зміниться

Підвищені норми мають забезпечити:

покращений рівень сигналу на території, де вже є покриття;

більший радіус дії базових станцій (покриття буде розширено);

на існуючих локаціях додадуть нові діапазони, що підвищить якість зв’язку і дасть змогу застосовувати нові технології.

Чи не нашкодить людям

Звісно, ні. Аби переконатись у цьому Міністерство цифрової трансформації провело власне дослідження з вимірюванням випромінювання базових станцій. Заміри проводили спільно з Українським державним центром радіочастот. Дослідження довело, що такі частоти є абсолютно безпечний для здоров'я людей.