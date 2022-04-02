В Україні запустили карту війни DeepStateMap, яка оновлюється в режимі реального часу

Українські розробники створили та запустили онлайн карту військових дій в Україні. DeepStateMap працює в режимі постійного оновлення та надає інформацію про реальний стан подій.

Карта має чорні, червоні та сині зони. Чорні – окуповані Росією території у 2014 році; червоні – тимчасово окуповані військовими злочинцями території від початку вторгнення Росії в Україну (24 лютого); сині – звільнені військами ЗСУ території з яких вибито російські війська.

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Творці мапи застерігають, що її небезпечно та заборонено використовувати для прокладання маршрутів евакуації, вона має неточності та оновлюється з затримкою.



Карта війни в Україні / Скриншот 24 каналу

Деякі зони на карті містять актуальні коментарі з офіційних джерел, таких як Генштаб ЗСУ, щодо стану нещодавно звільнених або зайнятих територій.

Переглянути мапу можна за цим посиланням.

Раніше карта працювала на базі сервісу Google Карти, але згодом була заблокована через порушення правил сервісу, тож творці перенесли її на іншу платформу.