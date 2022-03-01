Додаток під назвою "Повітряна тривога" сповіщатиме про небезпеку в регіоні. Наразі доступні не всі області. Компанія працює над розширенням функціональності.
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Що відомо
- Застосунок вже доступний безплатно у Google Play Market та AppStore.
- Він не вимагає реєстрації та не збирає персональні дані користувачів або дані про геолокацію.
- Під час повітряної тривоги він надсилає гучні критичні сповіщення про повітряну, хімічну, техногенну або інші види тривог системи цивільної оборони навіть у беззвучному або сплячому режимі смартфона.
- Після встановлення надайте дозвіл надсилати сповіщення та важливі попередження.
- Виберіть область, у межах якої хочете отримувати сповіщення.
Вже доступні області: Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька.
Шукаємо та встановлюємо
Наразі знайти додаток в пошуку Google Play Маркет досить важко. Оскільки він ще новий і не має великої кількості оцінок та відгуків, пошук за фразою "Повітряна тривога" першою чергою видає велику кількість інших додатків. Тому у цьому випадку необхідно зробити кілька кроків:
- Введіть у пошук Play Маркета слово "Ajax".
- Магазин покаже вам додаток "Ajax Security System" з логотипом біло-блакитного кольору.
- Зайдіть на сторінку цього додатку і під його назвою натисніть на назву компанії – Ajax Systems Inc – виділену зеленим кольором.
- Це переадресує вас на список усіх програм, випущених компанією.
- Оберіть програму "Повітряна тривога" – на логотипі прапор України та рупор.
Додаток "Повітряна тривога" від Ajax Systems / Скриншот 24 каналу
Крім того, ви можете перейти за нашим посиланням (для користувачів Android). На iOS такої проблеми немає. При введенні "Повітряна тривога", пошук одразу ж видає потрібний додаток. Також даємо посилання на завантаження.