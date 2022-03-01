Додаток під назвою "Повітряна тривога" сповіщатиме про небезпеку в регіоні. Наразі доступні не всі області. Компанія працює над розширенням функціональності.

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Що відомо

Застосунок вже доступний безплатно у Google Play Market та AppStore.

Він не вимагає реєстрації та не збирає персональні дані користувачів або дані про геолокацію.

Під час повітряної тривоги він надсилає гучні критичні сповіщення про повітряну, хімічну, техногенну або інші види тривог системи цивільної оборони навіть у беззвучному або сплячому режимі смартфона.

Після встановлення надайте дозвіл надсилати сповіщення та важливі попередження.

Виберіть область, у межах якої хочете отримувати сповіщення.

Вже доступні області: Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька.

Шукаємо та встановлюємо

Наразі знайти додаток в пошуку Google Play Маркет досить важко. Оскільки він ще новий і не має великої кількості оцінок та відгуків, пошук за фразою "Повітряна тривога" першою чергою видає велику кількість інших додатків. Тому у цьому випадку необхідно зробити кілька кроків:

Введіть у пошук Play Маркета слово "Ajax".

Магазин покаже вам додаток "Ajax Security System" з логотипом біло-блакитного кольору.

Зайдіть на сторінку цього додатку і під його назвою натисніть на назву компанії – Ajax Systems Inc – виділену зеленим кольором.

Це переадресує вас на список усіх програм, випущених компанією.

Оберіть програму "Повітряна тривога" – на логотипі прапор України та рупор.



Додаток "Повітряна тривога" від Ajax Systems / Скриншот 24 каналу

Крім того, ви можете перейти за нашим посиланням (для користувачів Android). На iOS такої проблеми немає. При введенні "Повітряна тривога", пошук одразу ж видає потрібний додаток. Також даємо посилання на завантаження.



Встановити додаток / Фото Ajax Systems