В Україні запускають сайт для запису на COVID-вакцинацію

1 лютого 2021 , 13:28
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Міністерство охорони здоров'я України запускає сайт, присвячений вакцинації від COVIDу. На ньому також з'явиться можливість запису на вакцинацію. Запуск такого сайту анонсував головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Джерело: ТСН

Як розповів Ляшко, цей сайт також буде розповідати про імунопрофілактику. Запуск вебсервісу відбувається в рамках всеукраїнської комунікаційної кампанії щодо вакцинації від коронавірусу.

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Деталі про сайт

“Будемо говорити, що сьогодні вакцинуються і записуються певні то групи ризику. Там буде чітко показано, де, в якому місці, можна зробити щеплення,", – розповів детальніше про сайт Ляшко.

Він також додав, Міністерство пропонує 3 механізми, як зробити щеплення:

  • записавшись на сайті;
  • за записом до сімейного лікаря,
  • отримавши запрошення в телефонному режимі від Центру первинної медико-санітарної допомоги.

Нагадаємо, за попередніми даними, вакцинація від коронавірусу в Україні має початися вже 15 лютого. Нещодавно стало відомо, що Україна таки отримає 117 тисяч доз вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва. Ця вакцина якраз має надійти у лютому.