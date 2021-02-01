Міністерство охорони здоров'я України запускає сайт, присвячений вакцинації від COVIDу. На ньому також з'явиться можливість запису на вакцинацію. Запуск такого сайту анонсував головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Джерело: ТСН

Як розповів Ляшко, цей сайт також буде розповідати про імунопрофілактику. Запуск вебсервісу відбувається в рамках всеукраїнської комунікаційної кампанії щодо вакцинації від коронавірусу.

До теми Україна отримає 117 тисяч доз вакцини від Pfizer: реакція Євросоюзу

Деталі про сайт

“Будемо говорити, що сьогодні вакцинуються і записуються певні то групи ризику. Там буде чітко показано, де, в якому місці, можна зробити щеплення,", – розповів детальніше про сайт Ляшко.

Він також додав, Міністерство пропонує 3 механізми, як зробити щеплення:

записавшись на сайті;

за записом до сімейного лікаря,

отримавши запрошення в телефонному режимі від Центру первинної медико-санітарної допомоги.

Нагадаємо, за попередніми даними, вакцинація від коронавірусу в Україні має початися вже 15 лютого. Нещодавно стало відомо, що Україна таки отримає 117 тисяч доз вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва. Ця вакцина якраз має надійти у лютому.