Нагадаємо, раніше ми писали про ще один подібний проєкт, "Прихисток", який дає змогу отримати або надати допомогу з пошуком житла для біженців. Новий сервіс працює за схожим принципом, однак охоплює ширші можливості.

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Як це працює

Сервіс можна знайти за посиланням. Він призначений як для тих, хто потребує допомоги, так і для тих, хто може і хоче її надати. На сайті є дві кнопки: "Хочу допомогти" та "Потребую допомоги".

Перша містить такі опції:

Можу прийняти біженця в Україні або закордоном. Тут кожен, хто має можливість прихистити у себе вдома біженця або кількох, може додати житло на сайт і очікувати на відгук. Головна умова – все житло надається безплатно.

Маю авто та можу перевозити людей. Опція, підтримувана сервісом BlaBlaCar, для власників автомобілів, які готові допомогти з евакуацією мирного населення в області, де не ведуться активні воєнні дії, або за кордон. Тут можна розмістити поїздку, вивезти біженців із небезпечних точок, а на зворотньому шляху допомогти завезти гуманітарну допомогу.

Можу доставити вантаж по Україні, із закордону. Якщо ви маєте вантажівку та можете доставити його по Україні або із закордону, є можливість залишити заявку на CARGOFY.

Маю гуманітарний вантаж для населення. У цьому випадку та ж компанія CARGOFY надішле до вас одного зі своїх перевізників, щоб він забрав речі, які ви готові віддати на благодійність.

Друга кнопка – для тих, хто потребує допомоги – пропонує такі варіанти, в тому числі суто інформаційного характеру: