Нагадаємо, раніше ми писали про ще один подібний проєкт, "Прихисток", який дає змогу отримати або надати допомогу з пошуком житла для біженців. Новий сервіс працює за схожим принципом, однак охоплює ширші можливості.
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Як це працює
Сервіс можна знайти за посиланням. Він призначений як для тих, хто потребує допомоги, так і для тих, хто може і хоче її надати. На сайті є дві кнопки: "Хочу допомогти" та "Потребую допомоги".
Перша містить такі опції:
- Можу прийняти біженця в Україні або закордоном. Тут кожен, хто має можливість прихистити у себе вдома біженця або кількох, може додати житло на сайт і очікувати на відгук. Головна умова – все житло надається безплатно.
- Маю авто та можу перевозити людей. Опція, підтримувана сервісом BlaBlaCar, для власників автомобілів, які готові допомогти з евакуацією мирного населення в області, де не ведуться активні воєнні дії, або за кордон. Тут можна розмістити поїздку, вивезти біженців із небезпечних точок, а на зворотньому шляху допомогти завезти гуманітарну допомогу.
- Можу доставити вантаж по Україні, із закордону. Якщо ви маєте вантажівку та можете доставити його по Україні або із закордону, є можливість залишити заявку на CARGOFY.
- Маю гуманітарний вантаж для населення. У цьому випадку та ж компанія CARGOFY надішле до вас одного зі своїх перевізників, щоб він забрав речі, які ви готові віддати на благодійність.
Друга кнопка – для тих, хто потребує допомоги – пропонує такі варіанти, в тому числі суто інформаційного характеру:
- Де знайти тимчасове безкоштовне житло? Окрема кнопка "Знайти житло" перемістить вас на сторінку, де потрібно вказати країну, регіон, кількість людей та додаткові дані про те, кого готові прийняти господарі житла – сім'ю з дітьми чи без дітей, людей похилого віку, чоловіків, тварин. Одразу ж нижче є список доступних варіантів з зазначенням кількості вільних місць.
- Як найшвидше виїхати з гарячих точок?
- Як знайти транспорт для евакуації по Україні та за кордон?
- Як знайти роботу за кордоном?
- Інша важлива інформація.