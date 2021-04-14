Український додаток з книгами Librarius: ціни та де завантажити

Нещодавно в Україні запустили онлайн-бібліотеку Librarius. Додаток вже доступний для завантаження. Розповідаємо де його шукати таприблизні ціни на книги.

Про це розповів засновник проєкту Антон Мартинов. Наразі користувачам доступні тисячі книг, які розділені на категорії.

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Зокрема, на Librarius можна знайти такі категорії:

наукові твори,

біографії,

детективи,

бізнес література,

класика,

фантастика,

дитячі книги.

Загалом зараз доступні понад 15 категорій. В планах розробників запустити і аудіокниги, а також підписку.

"Librarius – це перша в Україні система з захищеним форматом файлу електронної книжки та аудіокниги, коли людина може читати і слухати як онлайн, так і без підключення до інтернету. Водночас, на відміну від інших інтернет-сайтів – файл видавця не доступний для нелегальної передачі на торенти та телеграм канали", – пояснив Мартинов.

Ціни

На Librarius доступні безкоштовні книги, таких зараз понад 680 штук. Інші книги можна купувати або брати в оренду. Наприклад, за твір авторства Білла Гейтса доведеться заплатити 3,99 доларів (110 гривень), щоб купити, або 2,99 доларів (85 гривень), щоб взяти в оренду на 2 тижні.

Після придбання, книги можна читати як онлайн, так і офлайн.

Де завантажити

Мобільну бібліотеку Librarius можна завантажити для iOS і Android.