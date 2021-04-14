Про це розповів засновник проєкту Антон Мартинов. Наразі користувачам доступні тисячі книг, які розділені на категорії.

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Зокрема, на Librarius можна знайти такі категорії:

наукові твори,

біографії,

детективи,

бізнес література,

класика,

фантастика,

дитячі книги.

Загалом зараз доступні понад 15 категорій. В планах розробників запустити і аудіокниги, а також підписку.

"Librarius – це перша в Україні система з захищеним форматом файлу електронної книжки та аудіокниги, коли людина може читати і слухати як онлайн, так і без підключення до інтернету. Водночас, на відміну від інших інтернет-сайтів – файл видавця не доступний для нелегальної передачі на торенти та телеграм канали", – пояснив Мартинов.

Ціни

На Librarius доступні безкоштовні книги, таких зараз понад 680 штук. Інші книги можна купувати або брати в оренду. Наприклад, за твір авторства Білла Гейтса доведеться заплатити 3,99 доларів (110 гривень), щоб купити, або 2,99 доларів (85 гривень), щоб взяти в оренду на 2 тижні.

Після придбання, книги можна читати як онлайн, так і офлайн.

Де завантажити

Мобільну бібліотеку Librarius можна завантажити для iOS і Android.