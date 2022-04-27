В інтерв'ю виданню РБК-Україна міністр Мінцифри Михайло Федоров розповів, що попри значну кількість терміналів Starlink їх потрібно більше.

Не пропустіть Мінцифри планує збудувати в Україні наземну станцію Starlink - Техно (24tv.ua)

Федоров наголосив, що на сьогодні завдяки наявним терміналам Starlink вдалося задовольнити потреби критичної інфраструктури та медичної сфери.

Після деокупації Київської та Чернігівської областей з'явилися нові потреби через проблеми із фіксованим інтернетом та мобільними вежами. Сьогодні багато провайдерів живляться від Starlink, щоби вся їхня мережа запрацювала. Багато маленьких населених пунктів, сіл його використовують, аби взагалі якийсь зв'язок був,

– зазначив міністр.

Разом з тим Федоров зауважив, що допоки на території України тривають бойові дії, доти країна потребуватиме більшої кількості терміналів, мовиться про тисячі одиниць на додаток до тих, які вже є.

Starlink активно використовують для відновлення пошкодженої інфраструктури

Нині термінали Starlink допомагають відновлювати пошкоджені вузли мережі швидкими темпами і забезпечують роботу як військової, так і важливої цивільної інфраструктури у районах, які найбільше постраждали від бойових дій.

Так, оператори Vodafone, Lifecell та інші вже успішно застосовували обладнання Starlink для відновлення пошкоджених елементів мережі. Зокрема у Vodafone наголосили, що за допомогою Starlink вдається дуже швидко відновлювати зруйновані та пошкоджені вузли на ремонт яких за інших умов пішло б дуже багато ресурсів та ще й в умовах підвищеної небезпеки.