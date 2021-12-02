Формат Grid NetWars передбачав командну роботу з відбиття імітованих кібератак, що допомагає учасникам перевірити та покращити власні навички у сфері кібербезпеки. Українських спеціалістів вперше акредитував SANS Institute – організація, яка навчає кіберфахівців та сертифікує їх.
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Протягом року НКЦК проводить навчання для спеціалістів з кіберзахисту критично важливої інфраструктури, і змагання Grid NetWars наприкінці року – своєрідне підбиття підсумків, за результатами яких ми зможемо оцінити готовність фахівців протидіяти кіберзагрозам
Він додав, що надійна кібербезпека об’єктів критичної інфраструктури в умовах гібридної агресії є критично важливою. На його думку, саме тому важливо у співпраці з приватним сектором забезпечувати кіберзахист України.
49 сформованих команд від держорганів та приватних компаній намагались впоратися з кібервикликами / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук
Зверніть увагу На тлі можливого вторгнення Росії: у РНБО фіксують збільшення кількості кібератак на Україну
Нарада Ради нацбезпеки про кібератаки: стисло
- РНБО 25 жовтня провела нараду Національного координаційного центру. Темою стало питання захисту паливно-енергетичного комплексу України від російських кібератак.
- Пріоритетом було створення галузевого центру кібербезпеки при Міністерстві енергетики.
- Секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов заявив, що "ми перебуваємо у стані війни з Росією, кібератаки на нашу критичну енергетичну інфраструктуру є одним з її методів".
- Обговорили також створення в Україні кібервійськ і підготовки необхідного законопроєкту.