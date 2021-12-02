Формат Grid NetWars передбачав командну роботу з відбиття імітованих кібератак, що допомагає учасникам перевірити та покращити власні навички у сфері кібербезпеки. Українських спеціалістів вперше акредитував SANS Institute – організація, яка навчає кіберфахівців та сертифікує їх.

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Протягом року НКЦК проводить навчання для спеціалістів з кіберзахисту критично важливої інфраструктури, і змагання Grid NetWars наприкінці року – своєрідне підбиття підсумків, за результатами яких ми зможемо оцінити готовність фахівців протидіяти кіберзагрозам Сергій Демедюк, заступник секретаря РНБО

Він додав, що надійна кібербезпека об’єктів критичної інфраструктури в умовах гібридної агресії є критично важливою. На його думку, саме тому важливо у співпраці з приватним сектором забезпечувати кіберзахист України.

49 сформованих команд від держорганів та приватних компаній намагались впоратися з кібервикликами / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

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Концепція кіберзмагань GridNetWars За легендою учасники захищали енергетичний об'єкт критично важливої інфраструктури на симуляторі інформсистеми від компанії SANS Institute. 49 сформованих команд від держорганів та приватних компаній намагались впоратися з кібервикликами та пройти чотири рівні складності. 250 учасників розділились на команди від двох до п'яти людей та розпочали змагання. 75 учасників брали участь офлайн, решта – офлайн. Організатори заходу нагородили переможців Challenge Coins – почесними відзнаками / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

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