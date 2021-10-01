України вперше отримала власний павільйон на найбільшій ІТ-конференції світу Web Summit

На світовій технологічній конференції Web Summit, яка відбудеться в Лісабоні, Україна вперше в історії заходу представлятиме власний павільйон. Захід масштабний і щорічно він залучає приблизно тисячу спікерів, 70 тисяч відвідувачів із 160 країн світу, понад тисячу інвесторів та до 2 тисяч стартапів.

Організація павільйону від України стала можливою завдяки співпраці низки співорганізаторів, таких, як: Посольство України в Португалії, Український фонд стартапів, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство закордонних справ, Sigma Software Group, Українського Хабу, Європейської Бізнес Асоціації та інших організації та партнерів.

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Коли розпочинається ІТ-конференція Web Summit

Web Summit Це міжнародна технологічна конференція, яка проводиться щорічно з 2009 року. Компанію заснували Падді Косґрейв, Девід Келлі і Дайр Гікі. Тематика конференції зосереджена на інтернет-технологіях, а серед учасників є компанії від членів списку Fortune 500 до невеликих фірм.

Одразу варто зазначити, що це перша за два роки офлайн-конференція, яка змушена була перейти в онлайн через пандемію COVID-19.

Web Summit відбудеться 1 листопада у столиці Португалії – Лісабоні. Участь у цій ІТ-конференції – чудова можливість для компаній знайти нових клієнтів, партнерів, інвесторів та талантів.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, зараз в Україні понад 200 тисяч людей працюють у ІТ-сфері, а попит на нових спеціалістів зростає щомісяця.

Серед спікерів цьогоріч на заході виступатимуть:

головний розробник Всесвітньої павутини Тім Бернерс-Лі;

президент Microsoft Бред Сміт;

співзасновник Twitter Біз Стоун;

технічний директор Amazon доктор Вернер Фогельс;

Володимир Кличко та інші спікери.

Україна на Web Summit

Досі участь України на конференції обмежувалася мітапами та суміжними заходами. У 2019 році було проведено Surf Pitch Night. Подію організували гравці української технологічної екосистеми, державні установи разом з кількома фондами та НГО. Тоді понад 20 засновників стартапів презентували свої продукти 200 міжнародним гостям.

Цьогоріч проведуть спеціальну презентацію включену в офіційну програму Web Summit та українську вечерю.

2-го листопада відомі українські технологічні компанії представлять українську технологічну екосистему.

Пізніше ввечері в одному із закладів Лісабона відбудеться спеціальний український вечірній прийом.

14 команд представлять свої стартапи інвесторам. 10 були відібрані та проспонсовані Українським фондом стартапів на конкурсній основі.

Ще 4 стартапи будуть обрані та підтримані Ukrainian Hub (за сприяння CRDF Global).

Голова Українського фонду стартапів Павло Карташов заявив, що цього року на події очікується близько 35 тисяч відвідувачів.