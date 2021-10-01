Організація павільйону від України стала можливою завдяки співпраці низки співорганізаторів, таких, як: Український фонд стартапів, Міністерство цифрової трансформації, Міністерства закордонних справ, Sigma Software Group, Українського Хабу, Європейської Бізнес Асоціації та інших організації та партнерів.
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Коли розпочинається ІТ-конференція Web Summit
Web SummitЦе міжнародна технологічна конференція, яка проводиться щорічно з 2009 року. Компанію заснували Падді Косґрейв, Девід Келлі і Дайр Гікі. Тематика конференції зосереджена на інтернет-технологіях, а серед учасників є компанії від членів списку Fortune 500 до невеликих фірм.
Web Summit відбудеться 1 листопада у столиці Португалії – Лісабоні. Участь у цій ІТ-конференції – чудова можливість для компаній знайти нових клієнтів, партнерів, інвесторів та талантів.
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, зараз в Україні понад 200 тисяч людей працюють у ІТ-сфері, а попит на нових спеціалістів зростає щомісяця.
Серед спікерів цьогоріч на заході виступатимуть:
- головний розробник Всесвітньої павутини Тім Бернерс-Лі;
- президент Microsoft Бред Сміт;
- співзасновник Twitter Біз Стоун;
- технічний директор Amazon доктор Вернер Фогельс;
- Володимир Кличко та інші спікери.
Україна на Web Summit
Цьогоріч проведуть спеціальну презентацію включену в офіційну програму Web Summit та українську вечерю.
- 2-го листопада відомі українські технологічні компанії представлять українську технологічну екосистему.
- Пізніше ввечері в одному із закладів Лісабона відбудеться спеціальний український вечірній прийом.
- 14 команд представлять свої стартапи інвесторам. 10 були відібрані та проспонсовані Українським фондом стартапів на конкурсній основі.
- Ще 4 стартапи будуть обрані та підтримані Ukrainian Hub (за сприяння CRDF Global).
Голова Українського фонду стартапів Павло Карташов заявив, що цього року на події очікується близько 35 тисяч відвідувачів.