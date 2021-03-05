Міністерство цифрової трансформації працює над впровадженням 5G в Україні. Вже у грудні 2021 році мають запустити продаж ліцензій на 5G для українських мобільних операторів.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, головне завдання тендеру – дати можливість бізнесу тестувати технологію.

До теми 5G виявилась значно екологічнішою ніж інші мережі

Тому вже цього року в Україні мають з'явитися 3 центри для тестування 5G.

Це дуже важливо, оскільки ця технологія насамперед цікава для бізнесу, який буде створювати програмне забезпечення та обладнання. До того ж 5G дає змогу підвищити ефективність робочого процесу і оптимізувати витрати, –

сказав міністр.

До речі, Європейський Союз планує покрити 5G всю територію до 2025 року.

4G в Україні

В той же час в Мінцифрі будуть надалі притримуватись курсу щодо поширення 4G в Україні. Вже за 3 роки 95% жителів України мають отримати доступ до 4G.

“4G – це наш пріоритет, якщо ми говоримо про мобільний зв'язок. У нас є чіткий план покриття території, а в базових KPI — за три роки підключити 95% населення до 4G-інтернету”, – сказав Федоров.