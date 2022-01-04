В Україні створюють екологічний водневий двигун: що про нього відомо

Українське підприємство взялося за розробку сучасних водневих двигунів. Для чого вони потрібні та хто їх створюватиме – розповідаємо далі.

Розробкою займається "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект", що входить до складу ДК "Укроборонпром". Роботи ведуться за власні обігові кошти державного підприємства.

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Водневий двигун: для чого він потрібен

Такі двигуни працюють на екологічно чистому паливі – водні.

Вони не лише дадуть можливість зміцнити енергетичну незалежність України, а й зменшити викиди парникових газів та забруднення навколишнього середовища.

Розробка водневих двигунів та їх подальше впровадження у промислових масштабах може покращити енергетичну безпеку Україну та якість повітря, яким ми дихаємо. Перехід до водневої економіки вже розпочався у всіх розвинених країнах світу, Україна не пасе задніх. Вже сьогодні "Зоря"-"Машпроект" працює над тим, щоб зменшити залежність від імпорту енергоносіїв. На сьогодні ми робимо це за власні обігові кошти, втім, сподіваємось, що цей водневий напрямок буде підтриманий і на державному рівні,

– каже генеральний директор ДП "НВКГ "Зоря"-"Машпроект" Олексій Жуковець.

Наразі ведуться роботи зі створення випробувального стенда для розробки дослідних зразків, випробувань та одержання робочих зразків камер згоряння для серійних та перспективних газотурбінних двигунів власного виробництва.

Такий стенд використовуватиметься підприємством і в подальших науково-дослідних роботах із розвитку водневих технологій.

Цей етап планують завершити у третьому кварталі 2022 року.

Робочий зразок камери згоряння на водневому паливі для газотурбінного двигуна потужністю у 25 мегаватів збираються виготовити у 2023 році.

Після цього технологію збираються випробувати в реальних умовах. Цей етап пройде на випробувальному майданчику "Каборга" у Миколаївській області. І лише після цього двигуни зможуть постачати потенційному замовнику на реальну електростанцію.

заправляються стислим воднем. Проходячи через усі хімічні реакції за участі кисню всередині двигуна, на виході отримується водяна пара та електрика. Фактично, це той самий електричний двигун, як і в звичайному електрокарі, однак з дещо іншим підходом. Якщо перший заряджається від електромережі, накопичуючи енергію в літій-іонних батареях, то другий заправляється і створює цю енергію всередині. Серед переваг технології – швидка заправка (у порівнянні з електрокарами, які треба довше заряджати), більша ємність, екологічність (не викидає в атмосферу діоксид вуглецю), високий ККД, безшумна робота, незалежність від наявності та ціни нафти.