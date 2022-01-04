Розробкою займається "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект", що входить до складу ДК "Укроборонпром". Роботи ведуться за власні обігові кошти державного підприємства.
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Водневий двигун: для чого він потрібен
- Такі двигуни працюють на екологічно чистому паливі – водні.
- Вони не лише дадуть можливість зміцнити енергетичну незалежність України, а й зменшити викиди парникових газів та забруднення навколишнього середовища.
Розробка водневих двигунів та їх подальше впровадження у промислових масштабах може покращити енергетичну безпеку Україну та якість повітря, яким ми дихаємо. Перехід до водневої економіки вже розпочався у всіх розвинених країнах світу, Україна не пасе задніх. Вже сьогодні "Зоря"-"Машпроект" працює над тим, щоб зменшити залежність від імпорту енергоносіїв. На сьогодні ми робимо це за власні обігові кошти, втім, сподіваємось, що цей водневий напрямок буде підтриманий і на державному рівні,
– каже генеральний директор ДП "НВКГ "Зоря"-"Машпроект" Олексій Жуковець.
- Наразі ведуться роботи зі створення випробувального стенда для розробки дослідних зразків, випробувань та одержання робочих зразків камер згоряння для серійних та перспективних газотурбінних двигунів власного виробництва.
- Такий стенд використовуватиметься підприємством і в подальших науково-дослідних роботах із розвитку водневих технологій.
- Цей етап планують завершити у третьому кварталі 2022 року.
- Робочий зразок камери згоряння на водневому паливі для газотурбінного двигуна потужністю у 25 мегаватів збираються виготовити у 2023 році.
Після цього технологію збираються випробувати в реальних умовах. Цей етап пройде на випробувальному майданчику "Каборга" у Миколаївській області. І лише після цього двигуни зможуть постачати потенційному замовнику на реальну електростанцію.