Ресурс розробили всього за добу. Скористатись ним можуть ті, хто хоче прихистити у себе в помешканні людей, які терміново евакуюються, а також і самі люди, які були змушені покинути домівку через обстріли українських міст російськими військами.
Цікаво Розробники-волонтери запустили сервіс, який допоможе евакуюватися
Як це працює
- На головній сторінці сайту можна побачити дві головні кнопки: "Знайти житло" та "Надати житло".
- У першому випадку необхідно вказати область, до якої переїхав користувач. Після чого стає доступний список варіантів житла.
- Функціональність дозволяє подивитись скільки доступно місць, де розташоване житло та коли було додане.
- Наразі можна знайти багато вільних місць – від 2 до 12 в одному помешканні. У другому випадку мова, ймовірно, йде про приватні будинки.
- Також доступна кнопка "Зателефонувати" для зв'язку.
Функція "Надати житло" попросить у користувача певні дані – ту інформацію, яка пізніше буде вказана для шукачів житла.
Найефективнішим, пише джерело, сайт буде тоді, коли кількість тих, хто просить місць захисту дорівнюватиме кількості тих, хто його надає.