Ресурс розробили всього за добу. Скористатись ним можуть ті, хто хоче прихистити у себе в помешканні людей, які терміново евакуюються, а також і самі люди, які були змушені покинути домівку через обстріли українських міст російськими військами.

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Як це працює

На головній сторінці сайту можна побачити дві головні кнопки: "Знайти житло" та "Надати житло".

У першому випадку необхідно вказати область, до якої переїхав користувач. Після чого стає доступний список варіантів житла.

Функціональність дозволяє подивитись скільки доступно місць, де розташоване житло та коли було додане.

Наразі можна знайти багато вільних місць – від 2 до 12 в одному помешканні. У другому випадку мова, ймовірно, йде про приватні будинки.

Також доступна кнопка "Зателефонувати" для зв'язку.

Функція "Надати житло" попросить у користувача певні дані – ту інформацію, яка пізніше буде вказана для шукачів житла.

Найефективнішим, пише джерело, сайт буде тоді, коли кількість тих, хто просить місць захисту дорівнюватиме кількості тих, хто його надає.

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