В Україні створили сервіс для перевірки автентичності чат-ботів: як скористатися

Після 24 лютого держоргани запустили велику кількість чат-ботів для об'єднання зусиль проти російських інтервентів. Але ворог не спить: росіяни створюють фейкові копії, щоб заплутати користувачів та зашкодити передачі інформації.

Ботчекер створили Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП разом із Держспецзв'язку, Кіберполіцією та Мінцифрою. Він допоможе відсіяти фейкові копії.

Цікаво Тепер у єВорог можна повідомити про вбивць у Бучі, Ірпені, Гостомелі

Деталі

Сьогодні за допомогою ботів у Telegram можна повідомляти про пересування ворожої техніки, дізнатися про дії у випадку надзвичайної ситуації, сконтактуватися з волонтерами, отримати допомогу, зафіксувати злочини Росії та багато іншого. На жаль, не всі вони надійні. Часто в пошуку можна знайти за однією й тією ж назвою кілька різних чатів, які відрізняються лише одним або кількома символами в адресі, але повністю копіюють оформлення та аватар. Тому, щоб випадково не передати інформацію ворогу, варто ретельно перевіряти всі ресурси, якими користуєтесь.

Щоби впевнитись у тому, що ви обрали справжнього бота, скористайтесь сайтом Dovidka.info .

. Він максимально простий: достатньо просто вписати в поле для тексту назву бота або його URL. Далі перейдіть за знайденою інформацією.

Якщо ви введете назву, система відшукає для вас правильного бота, його варіації, якщо такі доступні, а також вкаже усі відомі фейки.

Якщо ж ввести унікальний нік, що починається з символу "@", то сайт одразу покаже потрібного вам бота, а нижче надасть схожі.



Сервіс знайшов перевіреного бота / Скриншот 24 каналу



Сервіс знайшов фейкового бота / Скриншот 24 каналу

Ось деякі перевірені чат-боти, що існують в Telegram:

@stop_russian_war_bot – сюди можна повідомляти про окупантів, диверсантів та ворожу техніку.

– сюди можна повідомляти про окупантів, диверсантів та ворожу техніку. @stopdrugsbot – повідомляйте про дезінформаторів та осіб, які розкривають місця розташування українських військ.

– повідомляйте про дезінформаторів та осіб, які розкривають місця розташування українських військ. @ukraine_avanger_bot – про мародерів та снаряди, яке не здетонували.

– про мародерів та снаряди, яке не здетонували. @evorog_bot – бот "єВорог" для випадків, коли ви побачили окупантів і можете повідомити про їхнє розташування.

– бот "єВорог" для випадків, коли ви побачили окупантів і можете повідомити про їхнє розташування. @saveua_bot – знайти або надати допомогу в різних регіонах України.

– знайти або надати допомогу в різних регіонах України. @FastAid_bot – нагадає як надавати першу допомогу

– нагадає як надавати першу допомогу @war_crime_bot – збір фактів порушення прав людини та міжнародних гуманітарних прав для майбутніх судів проти Росії.

– збір фактів порушення прав людини та міжнародних гуманітарних прав для майбутніх судів проти Росії. @tribunal_ua_bot – збір інформації про вбивства цивільних, насилля та мародерство.

– збір інформації про вбивства цивільних, насилля та мародерство. @SaveEcoBot – документування злочинів проти довкілля.

– документування злочинів проти довкілля. @russian_war_tribunal_bot – бот від СБУ, який збирає всі можливі докази.