Ботчекер створили Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП разом із Держспецзв'язку, Кіберполіцією та Мінцифрою. Він допоможе відсіяти фейкові копії.
Цікаво Тепер у єВорог можна повідомити про вбивць у Бучі, Ірпені, Гостомелі
Деталі
Сьогодні за допомогою ботів у Telegram можна повідомляти про пересування ворожої техніки, дізнатися про дії у випадку надзвичайної ситуації, сконтактуватися з волонтерами, отримати допомогу, зафіксувати злочини Росії та багато іншого. На жаль, не всі вони надійні. Часто в пошуку можна знайти за однією й тією ж назвою кілька різних чатів, які відрізняються лише одним або кількома символами в адресі, але повністю копіюють оформлення та аватар. Тому, щоб випадково не передати інформацію ворогу, варто ретельно перевіряти всі ресурси, якими користуєтесь.
- Щоби впевнитись у тому, що ви обрали справжнього бота, скористайтесь сайтом Dovidka.info.
- Він максимально простий: достатньо просто вписати в поле для тексту назву бота або його URL. Далі перейдіть за знайденою інформацією.
- Якщо ви введете назву, система відшукає для вас правильного бота, його варіації, якщо такі доступні, а також вкаже усі відомі фейки.
- Якщо ж ввести унікальний нік, що починається з символу "@", то сайт одразу покаже потрібного вам бота, а нижче надасть схожі.
Сервіс знайшов перевіреного бота / Скриншот 24 каналу
Сервіс знайшов фейкового бота / Скриншот 24 каналу
Ось деякі перевірені чат-боти, що існують в Telegram:
- @stop_russian_war_bot – сюди можна повідомляти про окупантів, диверсантів та ворожу техніку.
- @stopdrugsbot – повідомляйте про дезінформаторів та осіб, які розкривають місця розташування українських військ.
- @ukraine_avanger_bot – про мародерів та снаряди, яке не здетонували.
- @evorog_bot – бот "єВорог" для випадків, коли ви побачили окупантів і можете повідомити про їхнє розташування.
- @saveua_bot – знайти або надати допомогу в різних регіонах України.
- @FastAid_bot – нагадає як надавати першу допомогу
- @war_crime_bot – збір фактів порушення прав людини та міжнародних гуманітарних прав для майбутніх судів проти Росії.
- @tribunal_ua_bot – збір інформації про вбивства цивільних, насилля та мародерство.
- @SaveEcoBot – документування злочинів проти довкілля.
- @russian_war_tribunal_bot – бот від СБУ, який збирає всі можливі докази.