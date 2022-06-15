Ботчекер створили Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП разом із Держспецзв'язку, Кіберполіцією та Мінцифрою. Він допоможе відсіяти фейкові копії.

Цікаво Тепер у єВорог можна повідомити про вбивць у Бучі, Ірпені, Гостомелі

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Сьогодні за допомогою ботів у Telegram можна повідомляти про пересування ворожої техніки, дізнатися про дії у випадку надзвичайної ситуації, сконтактуватися з волонтерами, отримати допомогу, зафіксувати злочини Росії та багато іншого. На жаль, не всі вони надійні. Часто в пошуку можна знайти за однією й тією ж назвою кілька різних чатів, які відрізняються лише одним або кількома символами в адресі, але повністю копіюють оформлення та аватар. Тому, щоб випадково не передати інформацію ворогу, варто ретельно перевіряти всі ресурси, якими користуєтесь.

Щоби впевнитись у тому, що ви обрали справжнього бота, скористайтесь сайтом Dovidka.info .

. Він максимально простий: достатньо просто вписати в поле для тексту назву бота або його URL. Далі перейдіть за знайденою інформацією.

Якщо ви введете назву, система відшукає для вас правильного бота, його варіації, якщо такі доступні, а також вкаже усі відомі фейки.

Якщо ж ввести унікальний нік, що починається з символу "@", то сайт одразу покаже потрібного вам бота, а нижче надасть схожі.



Сервіс знайшов перевіреного бота / Скриншот 24 каналу



Сервіс знайшов фейкового бота / Скриншот 24 каналу

Якщо ви виявили бота, якого у базі немає, то про нього можна повідомити до Кіберполіції.

Ось деякі перевірені чат-боти, що існують в Telegram: