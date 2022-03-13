В Україні створили бота для фіксації екологічних збитків, нанесених окупантами

​​Держекоінспекція створила бота для фіксації збитків, нанесених українській екології російськими окупантами. Працює він у Telegram.

У випадку наявності інформації про заподіяну шкоду переходьте за посиланням. Бот називається "ЕкоШкода".

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Про що можна повідомити

Давайте стягнемо з окупанта максимальні розміри репарацій, щоб ворогу більше не хотілося ступати на українську землю!

– кажуть у Державній екологічній інспекції.

У чатботі можна повідомити про такі порушення: